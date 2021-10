Rennes-PSG : "Le coup franc de Messi est le tournant du match", selon Bruno Genesio

Bruno Genésio, le coach rennais, a salué ses hommes pour la belle victoire et le visage proposé contre le PSG ce dimanche.



Est-ce la défaite de Paris ou la victoire de Rennes ?

Je pense que l'on a fait le match qu'il fallait avec tout ce qu'il faut pour battre cette équipe : de l'envie et de la solidarité. On a ajouté à ça du jeu et du pressing. Il faut aussi une part de réussite que l'on n'a pas eue à Bordeaux.

Quelle analyse faîtes-vous de cette rencontre ?

On a attaqué le match avec ambition. Comme on avait attaqué les derniers. On a eu une fin de première période compliquée où on a beaucoup reculé. Le coup franc de Messi est le tournant du match. J'ai beaucoup aimé l'allant de mon équipe. On a pris beaucoup de risques même si on a offert beaucoup de possibilités.

Avez-vous trouvé de la stabilité ?

On avait vu de bonnes choses contre Tottenham, Bordeaux ou Clermont. Face au VItesse Arnheim c'était moins abouti. Je rappelle que l'on a joué jeudi soir. On a trouvé une équipe et un système. Être capable de faire ce que l'on a fait cet après-midi, deux jours et demi après un match de coupe d'Europe, ça montre qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Je pense que l'on a fait des associations et un système qui convient bien à l'équipe. Maintenant ça ne doit pas être une fin en soi. Il faudra repartir avec cette même envie après la trêve internationale.

Etes-vous surpris par la performance physique de votre équipe, car vous avez quarante-huit heures de récupération en moins ?

Je ne suis pas surpris parce qu'on est bien préparé. Je voudrais féliciter mon staff aussi car ils font un gros travail dans la récupération et les soins. On avait aussi pris le partie de gérer les temps de jeu en Hollande, en donnant une mi-temps à certains, 65 ou 70 minutes à d'autres. Donc finalement, on avait quand même pu préserver une grande majorité de nos joueurs. Ça montre aussi que ce groupe a de la ressource. On peut être fier de ce que l'on a fait.

Quels sentiments ressent-on après un match comme celui-là et quelques jours après une victoire en Coupe d'Europe ce qui n'arrive pas tout le temps.

On est fier par rapport à notre public qui est venu très nombreux et a eu un rôle très important. On est fiers de ce que l'on a fait et du travail fourni avec le staff et les joueurs. Ça nous offre des perspectives positives en terme de points et de classement avant cette trêve et ce n'est pas anodin. J'ai hâte de me projeter sur les prochains matchs.

Vous nous dîtes que vous avez trouvé des associations, parlez nous de ce qui marche chez vous ?

Martin (Terrier) et Gatean (Laborde), ça fonctionne bien. Hamari (Traoré) et Bourigeaud, ça marche bien, tout comme Merling et Sulemana. Ce la ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas joué sont éliminés mais il y a quand même une équipe type qui se dégage. Mais on aura besoin de tout le monde cette saison. Que certains ne soient pas sur le terrain contre Paris aujourd'hui, c'est mon travail de les garder concerné.

Quelles sont les faiblesses que vous identifiées à Paris ?

Point faible c'est un bien grand mot. C'est une belle équipe et on l'a vu ce dimanche et cela ne s'est pas joué à grand-chose même si le score est favorable ? On voulait utiliser les côtés et créé des déséquilibres sur les côtés avec des renversement de jeu On avait observé ça sur plusieurs matchs et c'était certainement le point où on voulait insister le plus pour les mettre dans des situations sur lesquelles, ils n'ont pas l'habitude ou qu'ils n'aiment pas comme courir vers le but pour défendre. Donc on a utiliser la largeur, les renversements de jeu ou les appels dans le dos des défenseurs.

On sent aussi votre équipe à l'aise dans le pressing haut...

C'est bien organisé, on le fait de manière collective avec la bonne intensité. Et face à eux, il faut l'être car ils ont une telle intensité que même si vous faites un bon pressing, ils sont capables de ressortir et à ce moment- là vous êtes en difficulté et vous avez des uns-contre-uns à gérer. Dans l'ensemble, on l'a plutôt bien fait, et le peu de fois où on l'a moins bien fait et de manière moins organisée, on a été en danger. C'était un risque qu'il fallait assumer et j'avais dit aux joueurs que s'ils voulaient avoir une chance de gagner il fallait être capable de prendre beaucoup de risques, quitte à subir une défaite large.

Comment qualifiez-vous la performance de Flavien Tait ?

Il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis que je le connais ici, même si face à Paris, ça relève sa performance. Je dirai aussi que la charnière a été solide face à des joueurs qui sont très compliqués à contrôler et qui sont sans cesse en mouvement, avec un Mbappé qui fait toujours des appels dans le dos. Ils s'en sont très bien sortis.

Avez-vous trouvé en Laborde le buteur qu'il vous manquait lors des dernières saisons ?

On l'a fait venir en partie pour ça mais aussi pour nous amener un état d'esprit de gagneur et il nous apporte ça.

La défense a été très solide contre Paris, ça vous rassure aussi ?

Oui ça nous rassure mais il va falloir confirmer ça. Je trouve que sur les derniers matchs, il y a de bonnes choses qui ont été faîtes, notamment depuis la rencontre contre Tottenham ici, pas forcément toujours validées par les résultats. Mais il faudra être dans la régularité, car en championnat c'est ce qui paie.

Sur un plan personnel, c'est ta quatrième victoire contre le PSG, est-ce que tu considères que ton expérience t'as aidée pour la préparation du match ?

Je pense que cela aide surtout à être décomplexé face à ce genre d'adversaire. L'an passé sur la première période, on été plutôt là à se dire que l'on jouait contre un tel ou un tel. Et finalement, on les avait trop respectés. C'est peut-être là-dessus que mon expérience a pu servir mais avant tout c'est la performance des joueurs.

En regardant le classement, Lyon est juste derrière vous. Espérez-vous une victoire de Saint-Etienne ?

(Rires dans la salle et de Bruno Genesio). Bonne question. Non, je regarderai le match et je suis toujours supporter de Lyon.