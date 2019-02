Rennes, Olivier Letang évasif sur l'avenir de Hatem Ben Arfa : "On fera le point un peu plus tard"

Le président du Stade Rennais a botté en touche concernant l'avenir de l'ancien ailier du PSG, au lendemain de la qualification en Ligue Europa.

Arrivé l'été dernier en fin de mercato après une aventure manquée au PSG, Hatem Ben Arfa s'est vite mis dans le bain à Rennes, avant de connaître un contre coup rapide, puis de monter de nouveau en puissance ces dernières semaines. Très bon lors de la double confrontation face au Bétis Seville en Ligue Europa, l'international français pourrait ne pas faire long feu à Rennes. Sur RMC Sport, Olivier Letang s'est montré évasif concernant le futur du meneur de jeu rennais.

"Aujourd’hui, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le confirmer. Je ne vais pas tenir des paroles en l’air. Aujourd’hui, Hatem s’épanouit dans le club, il a une évolution très positive. Le club est en train de grandir avec beaucoup d’humilité. C’est quelque chose qui est important et qui ne laisse pas insensible. L’image du Stade Rennais est en train de changer. C’est positif. On fera le point un peu plus tard avec Hatem pour parler de la saison prochaine", a avoué le président de Rennes.

"C'est incompréhensible"

Hatem Ben Arfa qui retrouvera son ancien entraîneur au PSG, Unai Emery lors du prochain. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais s'est offert une affiche de gala contre Arsenal. Mais les Bretons qui devaient recevoir lors du match retour vont finalement devoir se déplacer chez les Gunners et recevoir à l'aller, en raison d'une règle de l'UEFA.

Olivier Letang a commenté l'inversion des rencontres face à Arsenal : "Il y a un règlement en notre défaveur qui est très clair, j'ai demandé à mes équipes de l'étudier et nous sommes toujours en discussions avec l'UEFA pour avoir un certain nombre d'éléments concrets. Entre les clubs d’une même ville, il y a un 'ranking' qui est aujourd’hui favorable à Chelsea. Là aussi, c'est incompréhensible. Si Chelsea a un meilleur 'ranking' qu'Arsenal, ils auraient dû jouer leur match retour à domicile".

"Les gens de l’UEFA nous ont appelés et expliqué, mais je veux avoir des éléments complémentaires pour être sûr que Rennes ne soit pas floué dans cette histoire, sans créer de polémique. Je n’ai pas envie non plus qu’on en parle des heures et des heures. Si l’UEFA a fait en sorte que les textes soient respectés, et je pense que c’est le cas, on aura deux confrontations à préparer avec un objectif de qualification", a conclu le président de Rennes.