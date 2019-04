Rennes News - Blessures, suspensions et compo à Lyon en Coupe de France

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le Stade Rennais avant la demi-finale de Coupe de France qui va opposer les Bretons à Lyon ce mardi (21h10).

L'Olympique Lyonnais et le se retrouvent ce mardi en demi-finale de la , quatre jours seulement après la victoire des Gones au Roazhon Park (0-1) en ouverture de la 30e journée de . Les deux équipes tenteront d'empocher leur billet pour la finale qui se jouera au Stade de le 27 avril prochain. Une enceinte dans laquelle les Bretons n'ont plus joué depuis 2014 et la défaite contre (0-2) en finale de cette même compétition.

Le groupe

Le groupe du #StadeRennais F.C. pour la demi-finale de @coupedefrance à mardi 21h10 au Groupama Stadium

Les absents

Tous les trois suspendus vendredi, Hamari Traoré, Ramy Bensebaini et Benjamin Bourigeaud font leur retour dans le groupe rennais. Damien Da Silva, forfait pour le match de championnat contre les Gones, sera à nouveau absent comme James Léa-Siliki, sorti blessé lors de cette rencontre.

La composition probable

Sur quelle chaîne est diffusée le match ?

La rencontre aura lieu le mardi 2 avril à 21h10 au Groupama Stadium de Lyon. Elle sera diffusée sur France 2 et Eurosport 2.

Les meilleures statistiques Opta

- Le Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France au 21e siècle, c'est cinq présences, deux qualifications et trois éliminations.

- L'Olympique Lyonnais en demi-finale de Coupe de France au 21e siècle, c'est deux présences et deux qualifications.

- C'est la première fois au 21e siècle que l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais s'opposent en Coupe de France.

- L'Olympique Lyonnais a préservé sa cage inviolée à quatre reprises lors de ses cinq derniers matches à domicile contre le Stade Rennais toutes compétitions confondues.