Rennes-Nantes (2-1), Julien Stéphan : "Une victoire au courage, avec beaucoup d'abnégation"

Retrouvez les réactions de Vahid Halilhodzic et Julien Stéphan après la qualification rennaise ce mercredi en 8es de finale de Coupe de la Ligue.

Vahid Halilhodzic (entraîneur du FC Nantes) : "C'est une déception. On a bien joué, on a ouvert le score, on a contrôlé le match. Mais on prend ces deux buts sur un manque de rigueur sur coups de pied arrêtés. On espérait continuer cette compétition. C'est dommage. Il y avait peut-être penalty en première mi-temps, peut-être hors-jeu de Da Silva sur son but... je ne sais pas. Je dois voir les images pour confirmer. Ben Arfa ? C'est un joueur de talent. Quand on le laisse se retourner, quand il est lancé, il est capable de faire ses dribbles. On l'a laissé trop faire la différence. Quand on menait, on aurait dû jouer plus en bloc. On manquait peut-être aussi un peu de rythme. Mais c'est comme ça, c'est cruel".

Julien Stéphan (entraîneur du Stade Rennais) : "Je pense qu'on peut ouvrir le score sur les 15/20 premières minutes, mais après on a trop étiré nos lignes, avec trop de distance dans notre bloc. On a essayé de se réorganiser en fin de première mi-temps en se réajustant sur le plan tactique. En deuxième mi-temps, on a mieux géré les espaces même s'ils ouvrent le score. J'ai l'impression qu'on a pris l'ascendant sur cette équipe au fil du temps. On sentait qu'on était capable de leur faire mal. C'est une victoire au courage, avec beaucoup d'abnégation, mais aussi intelligente. C'est la victoire de tout un groupe parce qu'on avait quelques absences. Le Stade Rennais est un groupe entier, capable de faire de bonnes choses. Les entrants ont aussi été intéressants. Il y a la double satisfaction, à la fois la qualification et l'état d'esprit".

Benjamin Quarez, au Roazhon Park.