Rennes-Montpellier (2-0) : Le SRFC nouveau dauphin du PSG

Impressionnant de maîtrise face à l'Olympique Lyonnais avant la trêve internationale (4-1), le Stade Rennais s'impose au fil des semaines comme un prétendant très crédible au podium. Ce samedi soir, les hommes de Bruno Génésio ont confirmé avec la réception de Montpellier. Solides et aidés par l'infériorité numérique du MHSC, les Rennais se sont imposés au Roazhon Park (2-0).



À aucun moment ils n'ont douté. Loin d'être rassasiés par leur succès contre l'OL, les locaux ont débuté le match avec leur traditionnel pressing ultra efficace. Pris à la gorge, Montpellier s'est rapidement retrouvé acculé en défense, affichant d'inquiétants signes de nervosité. Et la sanction a été rapide. Dès la 8e minute, Martin Terrier a ouvert le score d'une reprise de la tête logée en lucarne (1-0).



Majer débloque son compteur



Séduisants, les Rennais ont ensuite tenté de doubler la mise. Pour cela, ils ont attendu vingt minutes. Et leur second but a été l'oeuvre de Lovro Majer, à la conclusion d'une merveille d'action collective. Après un petit festival de Flavien Tait, Gaëtan Laborde a remis de la tête vers le milieu croate, lequel a conclu d'une reprise de volée à bout portant. Splendide ! (2-0).



Avant la pause (41e), Téji Savanier, leader technique du MHSC, a vu rouge et a presque condamné le club héraultais à subir. En seconde période, Rennes a tenté d'accroitre son avantage en se procurant de multiples situations chaudes. Mais à trois reprises (61e, 63e, 71e), Gaëtan Laborde a manqué de réussite. L'essentiel était ailleurs : grâce à ce nouveau succès, le Stade Rennais s'empare provisoirement de la 2e place du classement. Mérité.