Rennes-Marseille, Julien Stéphan : "L'OM a retrouvé de la consistance"

Après la qualification en Ligue Europa, l'entraîneur de Rennes espère que son équipe aura des ressources pour faire un bon résultat face à Marseille.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après son beau succès sur la pelouse du Bétis Seville, le Stade Rennais va devoir se replonger rapidement dans son quotidien : la Ligue 1. Les Rouge et Noir vont accueillir l'OM ce dimanche et auront à coeur de faire un résultat afin de se replacer dans la course aux places européennes. En conférence de presse, Julien Stéphan s'est montré méfiant envers l'OM qui va beaucoup mieux qu'en tout début d'année 2019.

"Deux jours après le Bétis, nous nous sentons bien. Il y a forcément beaucoup de joie et de fierté d'avoir accompli une performance de haut vol, mais ces sentiments ne nous permettront pas de faire un bon résultat demain (dimanche). On doit très vite évacuer et se projeter sur Marseille, qui est sur une bonne dynamique, qui récupère tout son effectif, qui a retrouvé une consistance collective et des individualités qui ont augmenté leur niveau. C'est un match très intéressant pour le haut du tableau. On compte sur le public pour nous donner de la force", a commenté Julien Stéphan.

"Ben Arfa a été juste, extrêmement généreux"

L'entraîneur français a validé les propos de son homologue marseillais qui ne sait pas à quoi s'attendre avec Rennes dimanche : "Rudi Garcia a l'expérience de l'épopée vécue la saison dernière, il sait de quoi il parle, on verra. Ça peut être une des problématiques. On peut notamment supposer qu'ils vont vouloir mettre une grosse intensité d'entrée. Jeudi soir a su se réajuster par rapport au match aller. Si j'ai été épaté, c'est sur la capacité des joueurs à mettre autant d'intensité".

Julien Stéphan a rendu hommage à Hatem Ben Arfa après son match à Séville : "Il a réussi un très bon match. Après, c'était une vraie grande performance collective, avec un plan de jeu bien appliqué et des individualités qui se sont mises en valeur. C'est difficile d'en ressortir une en particulier. Mais il a été juste, pertinent, extrêmement généreux dans le pressing, donc c'est intéressant de le voir évoluer dans ce registre".

Enfin, le technicien de Rennes a évoqué l'inversement des rencontres face à Arsenal : "Je crois qu’il n’y a pas de polémique à avoir. Il y a un règlement, il est ce qu’il est, on peut discuter de sa logique, mais en tout cas il est en place et il faut l’appliquer. Donc si les matchs doivent être inversés, ils seront inversés. On n’est pas favorisés, c’est indiscutable, mais c’est comme ça, je n’ai pas envie de perdre d’énergie avec ça. On a suffisamment de choses à préparer pour ne pas me polluer l’esprit".