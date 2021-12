Le Stade rennais a soif d’ambition et il compte bien être rassasié, à l'image de son succès en Coupe contre Lorient (1-0). Parmi les équipes en forme de Ligue 1 depuis le début de la saison (3eme à un point de l’OM), le club breton s’est aussi qualifié directement pour les 8emes de la Ligue Europa Conférence, en prenant notamment le meilleur sur Tottenham.

En attendant de savoir qui seront leurs adversaires européens fin février, les Rennais continuent l’aventure en Coupe de France. Opposés aux voisins lorientais, les hommes de Bruno Génésio n’ont pas manqué de reprendre confiance, après leur contreperformance en championnat à domicile contre Nice (1-2) quelques jours plus tôt.

Malgré le calendrier intense des Rouge et Noir, le technicien rennais n’avait apporté que quelques petites retouches au coup d’envoi, preuve qu’un succès en coupe est un objectif affiché. En face, la dynamique est toute autre puisque Lorient est en panne sèche depuis onze matches.

L’étincelle Omari dans le froid breton

Les Merlus n’arrivent pas à gagner en championnat et sont désormais repérables. La Coupe de France aurait pu servir d’échappatoire avec quelques joueurs à la relance comme Grbic ou Boisgard mais même l’odeur d’un derby breton n’a pas suffi à inverser la tendance.

Au Roazhon Park, ce ne fut pas le plus grand Rennes vu depuis le début de la saison mais en trouvant l’ouverture grâce à Warmed Omari (20eme), le club breton a fait le plus dur. Il n’y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent entre le manque de précision rennais et l’attentisme lorientais.

Au stade, il a fait froid et les supporters n’ont pu se réchauffer correctement. A défaut d’y mettre la manière, le Stade rennais valide son ticket pour les 16emes de finale de Coupe de France. Une marche de plus dans la saison ambitieuse voulue par tout un club.