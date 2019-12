Rennes, Letang : "Stéphan, ça fait partie de mes meilleures décisions"

Le président du Stade Rennais assure n'avoir jamais pensé à se séparer de son entraîneur actuel cette saison.

Troisième de , avec un match en retard, à la trêve, Rennes a réalisé une bonne première partie de saison. Pourtant, durant l'automne, les Bretons avaient connu un sacré coup de mou en championnat et en qui avait conduit à des rumeurs concernant l'avenir de Julien Stéphan à la tête du club. Dans une interview accordée à L'Equipe, Olivier Létang a fait le bilan de la saison rennaise et a surtout assuré que son technicien n'a jamais été en danger.

"La relation est très bonne, on échange en permanence, sur tout. Je suis là pour l'aider et le soutenir, y compris dans des moments difficiles. Je me rappelle, juste avant le match de Reims (0-1, le 6 octobre), lui avoir dit que j'étais persuadé de réussir, quoi qu'il arrive. On a perdu, et à la fin, dans le vestiaire, je lui ai tenu exactement le même discours. Restons calmes, je suis convaincu qu'avec la qualité qu'on a et le travail effectué, à un moment donné, ça va tourner en notre faveur. J'ai choisi Julien, et ça fait partie des meilleures décisions que j'ai pu prendre depuis mon arrivée", a analysé Olivier Létang.

"On a su rester calme en interne"

"Non, jamais je n'ai pensé à m'en séparer. Je tiens d'ailleurs à préciser que je n'ai pas parlé avec un autre entraîneur, externe au club, pour le . Il faut se mettre à la place des entraîneurs. Quand vous voyez les médias qui parlent de situation difficile, qui disent que vous êtes en danger, c'est humain d'être plus inquiet. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en interne, la cohésion et la façon dont on travaille. On a demandé aux joueurs d'en faire plus, d'aller chercher ce petit supplément qui nous permettait de faire basculer la situation. Tout le monde est resté accroché, uni, solidaire. À la fin, on a été récompensés", a ajouté le président de Rennes.

Olivier Létang a fait le bilan de la première partie de saison rennaise : "On peut considérer que c'est une première partie de saison réussie. On n'oublie pas qu'on a eu une période assez longue sans gagner (10 matches toutes compétitions confondues, du 1er septembre au 24 octobre). On a su rester assez calme en interne, serein et tranquille parce qu'on était convaincus d'avoir la qualité et que quelque chose allait tourner positivement. L'objectif reste le même depuis deux ans : continuer à faire grandir le club et être en capacité de se qualifier régulièrement pour une compétition européenne".

Le président de Rennes espère conserver Eduardo Camavinga la saison prochaine : "J'ai déjà dit qu'on espérait qu'il reste avec nous pendant dix ans. Est-ce que ce sera possible ? (Rires.) Je ne sais pas. On veut qu'il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver. C'est un garçon extrêmement rare. J'ai eu la chance d'en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé. Peut-on les comparer ? Je n'aime pas ça. Chaque cas est différent. Mais l'idée pour nous est d'accompagner le joueur pour qu'il prenne le plus de plaisir possible. L'objectif aujourd'hui avec Eduardo, c'est qu'il performe. Le reste, on verra plus tard".