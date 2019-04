Rennes - Le bel hommage de Stéphane Moulin à Hatem Ben Arfa

L'entraîneur d'Angers a été ébloui par le but splendide inscrit par Hatem Ben Arfa samedi soir (3-3).

Une fois de plus, Hatem Ben Arfa s'est illustré sur une fulgurance qui n'appartient qu'à lui.

L'attaquant international français passé par le a inscrit un but venu d'ailleurs après un slalom et un une-deux gagnant, lors d'une rencontre très spectaculaire face à Angers, samedi soir (3-3).

Un but qui a fait son effet auprès de tous les spectateurs présents, y compris Stéphane Moulin, l'entraîneur adverse.

"J’ai toujours dit, contre le talent il n’y a pas grand-chose à faire, je crois que s’il y avait eu le marchand de cacahuètes sur le terrain, il l’aurait dribblé aussi, c’est assez impressionnant", a lâché le technicien français après la rencontre.

"Je ne veux pas dire que l’on a été trop complaisant, mais il fallait être un peu plus agressif", a aussi noté l'entraîneur d'Angers. "Il a du talent et il l’a exprimé. Mais après, les regrets que j’ai, c’est sur les deux autres buts."

"Le but d'Hatem est extraordinaire dans sa conception individuelle. Il y a tout: du talent, de la subtilité, et de l'intelligence", avait quant à lui réagi Julien Stéphan.

"Je me suis régalé jusqu'à la 93e, puis on a craqué au bout du temps additionnel sur un coup de pied arrêté concédé malheureusement", a analysé Stéphan. "Forcément, il y avait de la déception dans le vestiaire mais il faut reconnaître que cette équipe d'Angers nous a mis à mal, notamment en deuxième période. Angers nous a fait souffrir par séquences car il y a de la qualité, notamment offensivement. Quand on prend un but à la 93e, c'est forcément deux points de perdus. Mais le nul n'est pas illogique", avait conclu l'entraîneur de Rennes.