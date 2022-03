Rennes : Laborde dévoile la drôle de façon dont il a été recruté

Dans le viseur de l’Olympique Lyonnais notamment durant l’été dernier, Gaëtan Laborde a finalement pris la direction du Stade Rennais. Les Rouge et Noir ont sorti le chéquier (15 millions d’euros) et ils ne semblent pas le regretter. L’ancien attaquant de Montpellier fait déjà l’unanimité en Bretagne avec déjà 13 buts en Ligue 1 et une rage qui fait le bonheur des supporters rennais.

Comme un poisson dans l’eau à Rennes, Laborde peut notamment remercier Benjamin Bourigeaud. Le milieu de terrain a joué un grand rôle dans son arrivée, qui s’est dessinée sur les bords de la mer à Mykonos ! Présents dans l’émission Le Vestiaire de RMC Sport, les deux Rennais sont revenus sur cette idée de jouer ensemble, qui était avant tout une blague faite à Florian Maurice, le directeur sportif du club breton.

"Sur le ton de la rigolade, au bord d’une plage, on a envoyé quelques messages à Flo (Florian Maurice), détaille Laborde. Il (Bourigeaud) lui a envoyé quelques messages, en lui disant qu’il était avec "la future recrue" du Stade rennais. Mais c’était sur le ton de la rigolade, on était loin de penser que ça allait devenir vrai."

S’étant côtoyé lors de rassemblements avec l’équipe de France U20, les deux joueurs vont se croiser par hasard en Grèce et passer leurs vacances ensemble et c’est la genèse de l’intérêt rennais pour Laborde.

"Quand je lui ai dit que j’étais avec la future recrue du Stade rennais, Flo m’a dit : 'Non, il est trop cher !'. Là, je lui réponds : 'De toute façon, tu me vends d’abord puis tu prends Guéguette (Gaëtan Laborde) !'. Mais il m’a dit qu’il ne voulait pas me laisser partir. Et trois mois après, Gaëtan débarque à Rennes", s’amuse "l’agent" Bourigeaud qui assure n’avoir touché aucune commission pour ce transfert plus que réussi à l’heure actuelle. Comme quoi, un mojito vaut mieux que de longues heures de discussion !