Rennes - Julien Stéphan réagit au départ de son adjoint Jean-Marc Kuentz

Sur le site officiel du Stade Rennais, Julien Stéphan réagit ce lundi au départ de son adjoint Jean-Marc Kuentz, qui va faire son retour à Strasbourg.

Le staff technique de Julien Stéphan va connaître quelques ajustements à Rennes la saison prochaine avec le départ de Jean-Marc Kuentz officialisé samedi par le club breton. Ce dernier va retrouver le RC et intégrer le staff de Thierry Laurey.

Un départ de poids, comme l'a confirmé Julien Stéphan ce lundi sur le site officiel du : "C’est une demande de sa part que de retourner dans sa région d’origine, là où il a beaucoup d’attache et de repères. Nos bonnes relations avec Marc Keller, le Président de Strasbourg, ont facilité son départ. Il a passé plus de 25 ans dans la région alsacienne. Je suis à la fois heureux pour lui car il va pouvoir retrouver ses proches et sa terre d’origine. Je sais à quel point c’est important de pouvoir travailler là où on a grandi mais je suis un peu triste car on travaillait bien ensemble depuis un an et demi. C’était quelqu’un d’important dans le staff. J’ai respecté sa requête."

"Jean-Marc, c’est du top niveau. Nous sommes à la recherche de son remplaçant", précise Julien Stéphan. Du côté de la Bretagne, le nom de Philippe Bizeul revient avec insistance pour remplacer Jean-Marc Kuentz.

S'il venait à signer, l'actuel adjoint de l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais (N2), retrouverait lui aussi son ancien club puiqu'il a été joueur au centre de formation et entraîneur des équipes jeunes pendant seize années à Rennes. Il a aussi acquis de l'expérience dans les rangs du Tours FC, de , du Havre et du .