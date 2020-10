Rennes, Holveck : "Être européen, c'est notre ambition"

Le président du Stade Rennais a évoqué les ambitions du club en Ligue 1 pour cette saison et a expliqué la politique de recrutement.

Troisième de la saison dernière, qualifié pour la et auteur d'un mercato ambitieux, le a envoyé un message clair à la concurrence : il faudra compter avec le club breton cette saison. Leader de avant la septième journée, et désormais troisième, Rennes va découvrir la Ligue des champions cette semaine avec la réception de Krasnodar. Les Bretons espèrent continuer de grandir en étant performant sur la scène européenne, mais sans oublier le championnat pour autant. Invité sur le plateau de Téléfoot, Nicolas Holveck a, une fois de plus, affiché les ambitions du Stade Rennais.

"Forcément que le club est ambitieux. Forcément, on a encore une fois depuis trois quatre ans, montré que le club progressait. Mais faut savoir raison garder aussi et il y a des mastodontes du championnat. Si on prend , Paris, , et Marseille, si ces quatre là travaillent très bien, les quatre premières places sont inaccessibles. Maintenant, c’est sur qu’on a envie d’être le poil à gratter et on ne va pas s’en priver. On a un centre de formation qui fonctionne très bien, avec une très bonne génération de joueurs qui arrive, donc les perspectives sont intéressantes", a expliqué le président de Rennes.

"C’est un dur combat qui nous attend, mais par contre être européen c’est notre ambition c’est sûr. La difficulté au niveau de la Ligue des champions, c'est le fait de gérer l’enchainement de matches en Ligue 1 et en Ligue des champions. Il faudra être compétitif en championnat. Mais, j'ai pleinement confiance en Julien Stéphan et son staff. On a effectif riche. Tous les postes ont été doublés. On n'a pas le meilleur effectif, mais on a une grande équipe", a ajouté l'ancien dirigeant de l'AS Monaco.

"Guirassy est sous-côté"

Nicolas Holveck est fier d'avoir réussi à conserver Eduardo Camavinga cet été : "C’est vrai. Il montre tout son talent au niveau international. Il l’est devenu récemment d'ailleurs. Vous imaginez qu'un joueur de ce talent ne reste pas sans prétendant. Il fait rêver l'Europe entière et les plus grands clubs. Il faut regarder l'inflation et on verra. En plus, on a conservé également Maoussa et Traoré. On a conservé nos forces vives. Avec l’aide de l’actionnaire, on a fait un mercato ambitieux. Mais, on pourra dire à la fin de la saison s'il est réussi".

Le président du Stade Rennais est revenu sur la politique du club sur le marché des transferts : "C'était premier nom sur notre liste, Guirassy a fait l'unanimité. C'est un joueur qui est sous-côté. Au delà de ses buts, c'est un joueur incroyable dans le don de soi même. Il est efficace. C'est un garçon charmant. On voulait recruter des bons mecs. Que ce soit Martin, Nayef ou Sehrou, on a l'impression que ça fait longtemps qu'ils sont là. Notre club a pris une nouvelle dimension car des joueurs intéressants comme Kouassi nous écoutent. Ils sont à l’écoute de notre projet".

"On a eu la chance d’avoir un beau projet. Le sélectionneur belge a dit que Jérémy Doku était le plus gros transfert de l’été. Il a le même âge sur Camavinga ou Soppy. On a 7 ou 8 joueurs qui sont nés après les années 2000. Ça fait partie de la stratégie sur le long terme. Ça donne des perspectives. Depuis trois, quatre ans, le club progresse. Julien Stéphan montre aussi qu’il faisait jouer les jeunes. Son management attire beaucoup les jeunes joueurs parce qu’ils pourront avoir du temps de jeu et se montrer", a conclu Nicolas Holveck.