Rennes - Hatem Ben Arfa : "Je laisse parler mon instinct"

Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'attaquant rennais se confie sur sa vision du football, la Ligue 1 ou encore sa saison en Bretagne.

Après son passage manqué du côté du PSG, Hatem Ben Arfa s'est relancé cette saison sous le maillot de Rennes, qui a notamment atteint les huitièmes de finale de la , éliminé par (3-1, 0-3). Le joueur de 32 a accordé une interview à L'Equipe, dans laquelle il revient sur sa saison, sa vision du football et du championnat de , mais également son incapacité à travailler avec Jean-Michel Aulas.

Une prise de balle "c'est une aventure qui commence pour les gens, mais pour moi aussi, dans le sens où je prends l'information avant de recevoir le ballon, et après je laisse parler mon instinct. Parfois, quand j'ai le ballon, je dribble un joueur, je fais la passe, je ne sais même pas comment j'ai vu le coéquipier. Plus je joue avec mon instinct, plus je laisse parler ma créativité, plus je suis performant", décrit-il pour parler de sa manière d'appréhender le football.

Avant de livrer son verdict sur le niveau de la et l'identité de jeu des équipes. "Franchement quand je regarde la , la seule équipe qui essaie de créer une identité dans le jeu, je trouve, c'est Saint-Étienne. Il y a l'intention de jouer, de prendre son temps, de créer le déséquilibre... J'ai senti ça aussi à , sans parler du PSG bien sûr. Sinon, la L1, pff."

Il revient également sur l'élimination des Rennais à Arsenal, alors qu'ils s'étaient imposés lors du match aller (3-1). "On m'a reparlé récemment du retour à Arsenal, et pour moi, avec l'état d'esprit qu'on a eu au Betis, on serait passé, j'en suis certain. On a surjoué, c'était n'importe quoi, on n'avait plus de collectif. On est passé un peu dans le narcissisme, dans l'autosuffisance."

Enfin, il évoque Jean-Michel Aulas, le président de , là où tout a commencé pour lui et où il aurait pu retourner après sa belle saison niçoise. Un président avec lequel il estime qu'il n'aurait pas été capable de travailler. "Pas possible, je ne pourrais pas travailler avec Aulas. Avec le recul, c'est impossible, ce serait très compliqué." Ben Arfa retrouvera Lyon dès ce mardi soir en demi-finale de , et espèrera jouer un mauvais tour à son ancien club.