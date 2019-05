Rennes - Hatem Ben Arfa absent du groupe face à Strasbourg

Une semaine après ses propos incendiaires sur le jeu du Stade Rennais, Hatem Ben Arfa ne fera pas le déplacement à Strasbourg.

Cette fois-ci, Hatem Ben Arfa n’aura pas l’occasion de se plaindre au coup de sifflet final. Dimanche dernier, le milieu offensif du Stade Rennais avait fustigé le jeu de son équipe après le match nul concédé à domicile face à (1-1), dans le cadre de la 36e journée de , mais également l’attitude d'une partie des supporters, qui l’a sifflé lors de son remplacement.

"Ces derniers matchs me permettent d'avancer dans mon cheminement pour la saison prochaine. Je suis orienté par le jeu. Je ne prends pas de plaisir et on doit être guidés par ça. Ce qu'on nous propose, c'est limité, donc ça oriente mon choix. (…) À la fin, quand on se fait siffler, ça joue aussi. Quand on prend une décision, il faut prendre en compte le contexte", expliquait en zone mixte celui dont le contrat en Bretagne prendra fin au mois de juin.

Blessure aux adducteurs pour Ben Arfa

Des déclarations incendiaires qu’il ne pourra pas réitérer ou nuancer à ce samedi, dans le cadre de la 37e journée de . Selon nos informations, Ben Arfa souffrirait des adducteurs et n’a donc pas été retenu par Julien Stéphan dans le groupe, qui s’envolera en début de matinée pour rallier la ville alsacienne.

Rennes ne pourra donc pas compter sur son gaucher pour cette rencontre du milieu de tableau entre deux équipes qui n’ont plus rien à jouer. Les Alsaciens, 11es avec 46 points, ont validé leur maintien dans l’élite depuis plusieurs semaines tandis que les Bretons, qui comptent le même nombre de points mais une différence de buts défavorable, vont tenter de retrouver le chemin de la victoire en championnat. En effet, leur dernier succès en Ligue 1 remonte au 10 mars, contre (3-1)…