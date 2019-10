Rennes, Grenier : "Un choix qu’il faut accepter"

Le milieu du Stade Rennais, Clément Grenier, a assuré qu’il respectait parfaitement la décision de Julien Stéphan le concernant.

Clément Grenier n’a pas participé aux deux derniers matches de Rennes. Il n’est ni blessé, ni suspendu. Le joueur paye simplement sa méforme, et à en croire certaines sources une certaine forme d’égoïsme. Son attitude lors de la mauvaise passe de l’équipe n’aurait pas été appréciée en interne.

Ce jeudi, sur RMC, l’ancien international tricolore a réagi à tout ce qui se dit à son sujet. Tout d’abord, il a tenu à affirmer qu’il n’est absolument pas en conflit avec son entraineur. « C'est assez simple, c'est un choix sportif comme l'a dit le coach, comme il me l'a dit aussi. Effectivement je suis un peu moins bien, mais collectivement c'était aussi le cas. C'est un choix qu'il faut accepter, a-t-il déclaré. C'est le sport de haut niveau et tout sport de haut niveau nécessite des performances. J'ai accepté, même si ce n'est pas toujours évident. »

Pour ce qui est des défauts qu’on lui prête, l’ex-Lyonnais n’est pas du tout d’accord. Il affirme n’avoir jamais été dans une réflexion individuelle : « On en a fait un peu un débat, je suis assez surpris de ce que j'ai pu lire dans la presse. Oui, j'ai du caractère mais je m'entends très bien avec tout le monde, a-t-il assuré. Tout s'est bien passé aussi la saison dernière. Je suis dans un bon état d'esprit, mais par moments, ça fait aussi du bien d'être piqué et titillé. »

Enfin, Grenier a conclu en attestant qu’il va se battre du mieux qu’il peut pour récupérer sa place et regagner la confiance de son entraineur et aussi des supporters Rouge et Noir. « Je suis un compétiteur. Je sais ce que l'entraîneur attend de moi, d'être un leader sur et en dehors du terrain. Le terrain me manque, la seule réponse qu'un joueur doit donner, c'est sur le terrain. Je suis pressé d'apporter ma pierre à l'édifice. J'essaye de montrer à l'entraîneur que j'ai compris son message. Je redouble d'efforts », a-t-il conclu.