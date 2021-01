Rennes - Grenier furieux contre l'arbitrage après la défaite contre Lille

Rennes n'est pas parvenu à accrocher Lille ce dimanche et Clément Grenier s'en est pris à l'arbitrage de M. Wattellier au coup de sifflet final.

Battu par sur un but rapide de Jonathan David avant de ne jamais pouvoir revenir, Clément Grenier l'avait mauvaise au coup de sifflet final, comme il l'a fait savoir au micro de Canal Plus.

"On n'a pas raté la marche, on prend un but sur coup de pied arrêté. Toute la deuxième mi-temps, on les a dominés. Ils ne font pas grand-chose, certes nous non plus, mais c'est dommage, c'était quand même un bon match", a réagi l'un des meilleurs rennais sur la pelouse du Roazhon Park. Avant de pointer du doigt l'attitude de M. Wattellier.

"Je ne veux pas aller plus loin, l'agacement n'est pas sur le jeu, il est sur l'arbitre. Il parle mal, il dit des choses qui sont agressives durant la rencontre alors que nous, nous sommes concentrés sur notre match", a lancé l'ancien milieu de terrain de l'OL.

"Il me dit pendant tout le match qu'il arbitrera contre nous. C'est décevant mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut continuer de travailler, on a montré des choses qu'il faut garder."

Avec ce revers, Rennes manque l'occasion de mettre la pression sur son adversaire du jour et une possible deuxième qualification consécutive en se complique quelque peu.

"Sur la première mi-temps, on a été trop timides, trop timorés dans le jeu, avec des approximations et pas assez de jeu vers l'avant. On a encaissé un but évitable et on sait que quand ils sont devant au score, ils sont encore plus dangereux avec leur capacité à bien faire et leur jeu de transition", a pour sa part réagi l'entraîneur breton Julien Stephan après la rencontre.

"Il reste encore beaucoup de matches, beaucoup de points à distribuer. Si les Lillois l'ont emporté, c'est qu'ils méritaient de l'emporter. Après ça aurait pu tourner en deuxième mi-temps, ça ne l'a pas fait. On va récupérer et préparer le match de Marseille."