Rennes et Nice se neutralisent, Montpellier capitalise… Le résumé de la journée en Ligue 1

Le duel entre deux candidats à l'Europe s'est soldé sans vainqueur ce dimanche tandis que Montpellier a fait une belle opération en battant Toulouse.

Deux matches de la 32e levée de se sont déroulés ce dimanche après-midi. Ils on vu Rennes (12e) partager les honneurs avec Nice (7e). Ces deux formations font une mauvaise opération en vue d'une qualification pour la prochaine , au contraire de . L'équipe pailladine s'est hissée, pour sa part, à la 6e place du classement en dominant à domicile (2-1).

Rennes-Nice : 0-0

Le a-t-il déjà la tête à la finale de la , programmée le 27 avril prochain contre le PSG ? On pourrait le penser vu les résultats récents des Rouge et Noir en championnat. Ce dimanche, lors de la réception de Nice, ils ont enchainé un cinquième match de suite sans victoire. Un résultat décevant qui les maintient dans le ventre mou du classement (12e). Les Bretons pourraient avoir des regrets à l'issue de cette sortie. Ils ont eu les occasions les plus dangereuses, avec notamment trois frappes sur les montants dont deux d'Adrien Hunou. Pour le Gym, qui a aussi failli forcer la décision par le biais de Ganago (87e), le point glané est malgré tout bon à prendre puisque les Azuréens restent à distance respectable des places donnant accès à l'Europe.

Montpellier-Toulouse : 2-1

Buts : Skhiri (55e), S. Camara (77e); K. Sidibé (67e)

Battu à Nice lors de la précédente journée, Montpellier s'est bien relancé ce dimanche lors de son opposition contre Toulouse (14e). Face à des Violets qui n'ont pratiquement plus rien à jouer cette saison, les Héraultais ont peiné pour prendre le dessus, mais ils ont fini par avoir le dernier mot. Pour cela, ils peuvent remercier leur vétéran Souleymane Camara. Lancé sur le terrain à un quart d'heure de la fin, l'attaquant sénégalais a frappé à peine deux minutes plus tard. C'était sa 61e réalisation de sa carrière en et elle pourrait bien valoir son pesant d'or lors du décompte final de la saison. Avant ce but, Sidibé avait égalisé pour le TFC alors qu'Elyes Skhiri avait ouvert le score dix minutes après la reprise. En gagnant, le MHSC peut plus que jamais croire en une qualification européenne. Sa première depuis neuf ans.