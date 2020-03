Rennes - Edouard Mendy et l'adaptation rapide de Steven Nzonzi

Le portier du Stade Rennais s'est dit impressionné par les qualités d'adaptation du milieu Steven Nzonzi, arrivé cet hiver au sein des Rouge et Noir.

À la lutte pour une place sur le podium en fin de saison et une qualification en , le a réussi un très beau coup sur le mercato hivernal en réussissant à se faire prêter Steven Nzonzi. Écarté par , le champion du monde 2018 a décidé de revenir en et s'est rapidement adapté à ses nouveaux partenaires. Impressionnant au milieu de terrain, le Français fait l'unanimité chez les Rouge et Noir.

Edouard Mendy n'en dit que du bien

"Il s'est fondu dans le collectif en à peine une semaine. Il parle aux plus anciens comme aux plus jeunes, il rigole avec tout le monde. Il a déjà de belles connexions avec les joueurs", a en effet souligné Edouard Mendy, le portier des Bretons, pour le média 20 Minutes, ce dimanche.

"J’ai tout de suite aimé le challenge. C'est un club qui donne l'image d'évoluer très positivement. Ça m’a tout de suite plu. Je voulais rentrer dans mon pays, découvrir la . Pas mal de choses ont fait que j’ai tout de suite accepté. Toutes les énergies m’ont plu. (...) J'ai tout de suite vu que les échanges ont été très positifs avec mon entourage, mon père notamment", avait expliqué Steven Nzonzi, pour justifier sa signature, dans la foulée de son arrivée à Rennes.