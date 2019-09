Rennes-Celtic Glasgow : Niang et Gnagnon titulaires

Un temps incertain, M'Baye Niang est bien titulaire pour la réception du Celtic Glasgow, ce jeudi (18h55), en Europa League.

Julien Stéphan a concocté un 4-3-3 modulable en 4-2-3-1 pour la réception du , ce jeudi (18h55), dans lequel M'Baye Niang est bien aligné au coup d'envoi.

L'avant-centre du club breton est parfaitement rétabli de sa blessure au genou pour cette belle affiche. Il sera épaulé en attaque par le virevoltant Raphinha et le clairvoyant Tait.

Derrière, le capitaine Da Silva et Gnagnon forment la charnière centrale, tandis que l'entrejeu, composé de Bourigeaud, Jonas Martin et Grenier, marie technicité et expérience.

La compo de Rennes : E. Mendy - H. Traoré, Da Silva, Gnagnon, Morel - Bourigeaud, J. Martin, Grenier - Raphinha, M. Niang, Tait.

Les Rouge et Noir devront se méfier de l'ancien titi parisien Odsonne Edouard.

La compo du Celtic : Forster - Abd elHamed, Ajer, Jullien, Bolingoli Mbombo - S. Brown (cap.), McGregor - Forrest, Christie, Elyounoussi - Edouard.