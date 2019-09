Rennes-Celtic Glasgow (1-1) - Toutes les réactions

Rennes et le Celtic Glasgow se sont quittés sur un score de parité (1-1). Retrouvez les réactions des deux entraîneurs.

Julien Stéphan (entraîneur de Rennes, propos relayés par L'Equipe) : "Ce n'est pas un match maîtrisé. C'est un match où l'on voit qu'on est en reconstruction, avec beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer, qui sont arrivés tardivement, en fin de mercato, et six joueurs majeurs qui sont partis. Il faut trouver des repères collectifs et les matches vont nous permettre d'y arriver. On était face à un adversaire expérimenté, mais on n'a pas assez ouvert d'espaces et on leur a donné la possibilité de revenir. À côté de ça, on était bien organisés sur le plan défensif, même si on n'était pas brillants offensivement. [...] Cette poule sera très difficile, chaque point comptera. La victoire de Cluj confirme ce qu'on avait avancé : il faut s'accrocher pour prendre un maximum de points, on verra en fin de parcours si c'est un point gagné ce (jeudi) soir, ou deux points de perdus."

Neil Lennon (entraîneur du , propos relayés par L'Equipe) : "Notre deuxième période a été meilleure, mais je pense qu'on ne méritait pas d'être menés à la pause, donc on était déçus. Un penalty c'est un penalty, il n'y a rien à dire. Je pense que nous étions une meilleure équipe, plus compacte, plus à l'aise. Les fans nous ont poussés et on a su réagir, mais je pense qu'on s'est mis à jouer un peu trop vite. Finalement, on prend quand même un point, à défaut d'en prendre trois. On aurait pu gagner ce match. C'est un bon début de Coupe d'Europe pour nous, même si on a moins bien fini le match, avec des cartons jaunes et le rouge (de Bayo, pour deux fautes sur Da Silva et Mendy). Mais je suis quand même satisfait. Mes joueurs sont restés solides mentalement, solidaires et disciplinés, même quand le public s'est mis à monter le volume en fin de match. Il faut juste avoir un peu plus de confiance en nous. Odsonne Edouard est un joueur de classe, mais il a été très bien surveillé. Il faut se souvenir qu'il n'a que 21 ans. Je pense que cette équipe est meilleure que la précédente, car elle a plus d'expérience. J'ai hâte de jouer les prochains matches à domicile. "