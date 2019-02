Rennes-Betis : Une décision sera prise au dernier moment pour Bourigeaud, André apte à jouer

En conférence de presse, Julian Stéphan, l'entraîneur du club breton, a fait le point médical avant la réception du Betis Séville.

Blessé dimanche dernier contre Saint-Étienne (victoire 3-0) en Ligue 1, Benjamin Bourigeaud reste incertain pour la réception du Betis Séville ce jeudi en Europa League. Victime d'un oedème à la cheville après être sorti sur civière, le milieu offensif du Stade Rennais espère avoir récupéré à temps pour le 16e de finale aller, lui qui n'était pas présent à l'entraînement collectif des Bretons ce mercredi.

En conférence de presse, Julian Stéphan a donné des nouvelles de son joueur, en précisant qu'un dernier essai sera effectué jeudi matin avant de défier le club espagnol. "Concernant Benjamin Bourigeaud, plus de peur que de mal, on fera un ultime test demain matin et on verra si on peut l’utiliser."

"Benjamin André va beaucoup mieux"

Par ailleurs, l'entraîneur du club breton a donné d'autres nouvelles concernant deux joueurs aussi blessés ces derniers jours. "Benjamin André va beaucoup mieux et ne devrait pas avoir de souci pour postuler au match de demain. Jordan Siebatcheu, c’est un problème musculaire et ça devrait être long, ça va durer plusieurs semaines."

Benjamin Quarez, au Roazhon Park.