Rennes-Betis - M'Baye Niang : "On donnera le maximum pour représenter le club et la France"

L'attaquant du Stade Rennais était en conférence de presse ce mercredi afin d'évoquer le 16e de finale aller de la Ligue Europa face au Betis.

Je n’ai pas regardé les matches du Betis, mais avec le staff on a une personne qui s’occupe de nous envoyer des vidéos. Je les ai regardés. C’est une équipe qui joue très bien au football. La Coupe d’Europe, ce n’est pas le championnat. Les erreurs coûtent très cher et il faudra être bien concentré.

Le coup de mou du Stade Rennais en début d’année

On a su faire bloc, on a montré qu’on pouvait obtenir des résultats en équipe. Aujourd’hui, ça va beaucoup mieux, il ne faut pas tomber dans l’euphorie. On doit garder cette concentration, tout en sachant qu’en équipe on peut avoir de bons résultats.

L'article continue ci-dessous

La gestion de l’euphorie

Pour tout footballeur, les matches de Coupe d’Europe c'est particuliers, on a tous envie de les jouer. Il faut avoir la bonne dose. Cette qualification passe par deux matches, ce sera à nous d’écouter la stratégie du coach pour tout mettre en place afin d’essayer de remporter cette première manche. (…) Ce que je peux vous dire, c’est qu’on donnera le maximum pour représenter le club et représenter la France puisqu’on est le dernier représentant français en Europa League.

Benjamin Quarez, au Roazhon Park.