Rennes avec quelle équipe contre Chelsea ?

Contre Chelsea mercredi (21 h), Rennes devrait maintenir son schéma hybride entre 4-4-2 et 4-3-3. Un match qu'Adrien Hunou pourrait bien débuter.

Pas aidé par les absences (Camavinga, Rugani, Tait et Martin notamment), Julien Stéphan doit trouver des solutions. Et comme contre Brest le week-end dernier, l'entraîneur rennais pourrait opter pour un système hybride, entre 4-4-2 et 4-3-3, afin d'affronter ce mercredi (21 heures) à Stamford Bridge.

Bourigeaud au milieu, la surprise Hunou ?

Pour faire face à ce gros morceau en , Benjamin Bourigeaud retrouvera sa place au milieu de terrain. Si l'on en croit le dernier entraînement, Adrien Hunou pourrait lui débuter dans un rôle similaire à celui occupé par Martin Terrier dans le derby breton, ce dernier n'étant pas pressenti dans le onze de départ.

Absent à Séville pour cause de suspension, Steven Nzonzi sera sur le terrain cette fois-ci. Enfin, outre la présence de Serhou Guirassy à la pointe de l'attaque, Romain Del Castillo et Jérémy Doku tiennent la corde pour occuper les ailes offensives. En défense, l'axe Da Silva-Aguerd sera reconduit.

