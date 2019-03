Rennes - Arsenal | streaming, chaîne TV, horaire, compos : toutes les infos pratiques sur le 8e de finale aller de la Ligue Europa

Rennes accueille ce jeudi soir Arsenal en 8es de la Ligue Europa. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur ce match historique pour les Bretons.

Le Stade Rennais a rendez-vous avec l'histoire, ce jeudi. Le club phare d'Ile-et-VIlaine va disputer le tout premier 8e de finale européen de son histoire. Et pour ce match si particulier, les Bretons se voient proposer un gros client comme adversaire puisqu'ils se mesurent à Arsenal, l'un des plus grands clubs anglais et qui fait aussi figure de candidat au trophée dans cette Ligue Europa. La tâche s'annonce compliquée mais pas insurmontable et les hommes de Julien Stéphan sont bien déterminés à jouer leurs chances à fond.

Lors du précédent tour contre le Betis de Séville, les Rouge et Noir ont prouvé qu'ils étaient en mesure de créer la sensation face à une formation qui leur était prétendument supérieure sur le papier. Il s'agira de réussir le même exploit. La confiance est de mise au sein de l'équipe, comme en attestent les propos tenus par le coach et Benjamin Bourigeaud lors de la conférence de presse d'avant-match, et aussi chez les observateurs. Kaba Diawara, un ancien joueur des deux clubs, s'est confié à Goal et a affirmé que le dixième de la Ligue 1 n'a pas à jouer petit bras contre le cinquième de la Premier League.

Ben Arfa et Cech sous les feux des projecteurs

Les Rennais sont gonflés à bloc. Toutefois, pour cette rencontre aller, il s'agira aussi d'être prudents et de ne pas se mettre en difficulté en vue du match retour. Pour préserver leurs chances intactes, Benjamin André et ses partenaires devront faire la part des choses entre jouer leur football, prendre du plaisir et ravir leurs supporters, mais aussi contenir l'adversaire et éviter au maximum de se mettre en danger. L'équilibre ne sera pas facile à trouver.

Ça sera tout l'enjeu de cette rencontre de prestige. Une rencontre qui se disputera aussi sous le signe des retrouvailles. Il y aura notamment le retour à Roazhon Park de l'illustre Petr Cech. Le portier tchèque avait lancé sa carrière à l'étranger par un brillant passage en terre bretonne, et les fans rennais ne l'ont pas oublié. Par ailleurs, ce Rennes-Arsenal verra aussi Hatem Ben Arfa défier l'équipe de son ancien coach, Unai Emery. Le coach Stéphan a eu beau affirmer que cette perspective n'influrera pas sur son rendement, difficile de ne pas imaginer un HBA revanchard et plus motivé que jamais.

Match Rennes - Arsenal Date Jeudi 7 mars 2019 Horaire 18h55

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Julien Stéphan (entraineur de Rennes) : ""Il y a de la joie, pas d'excitation. Je trouve qu'il y a de la mesure, de la concentration et de l'ambition. Il y a beaucoup de plaisir dans notre préparation. C'est un vecteur essentiel. Cette notion de plaisir est primordiale pour aborder les choses de la meilleure manière possible (...) C'est une équipe flexible et très modulable sur le plan tactique. Il y a tellement de bons joueurs. On n'a pas une lecture très précise de la manière dont ça va se passer. Il y a des internationaux à tous les postes. C'est une équipe de grande qualité qui, je trouve, est de plus en plus dense et intense sur le plan défensif. Ils ont fait de gros progrès dans ce secteur. Il y a de moins en moins de places derrière. C'est une équipe très, très solide".

Unai Emery (entraineur d'Arsenal) : ""Ça ne doit pas être une excuse. Nous devons jouer beaucoup de matches et nous seront prêts. La Premier League gère le calendrier, on doit se préparer, mais on a suffisamment de bons joueurs pour jouer ces matches. On est habitué à ce rythme (...) C'est une équipe très organisée, ils ont beaucoup de joueurs de talent, mais il faut que nous nous concentrions sur notre jeu et sur notre tactique".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé en clair sur la chaine RMC Story et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Story RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Rennes Gardiens Badiashile, Koubek Défenseurs Zeffane, Da Silva, Mexer, Bensebaini, Gelin Milieux Johansson, Grenier, Sarr, Bourigeaud, Ben Arfa, André, Del Castillo, Camavinga Attaquants Léa-Sliki, Hunou, Laurienté

Compo probable : Koubek; Da Silva, Mexer, Zeffane, Bensebaini; André, Grenier - Ben Arfa, Bourigeaud, Sarr; Hunou.

Le Stade Rennais se présente à ce match affaibli par plusieurs absences, même si la plupart de ses titulaires sont présents. La défection la plus notable, c'est celle de M'Baye Niang. Le Sénégalais est suspendu, au même titre que Hamari Traoré.

Les Rouge et Noir doivent aussi composer sans Siebatcheu, Baal et Danzé, tous blessés. En raison de ces nombreuses indisponibilités, l'entraîneur a dû notamment faire appel au jeune Camavinga (16 ans) pour compléter le groupe.

À noter que l'Algérien Mehdi Zeffane, longtemps incertain à cause d'un souci musculaire, devrait finalement tenir sa place lors de cette partie.

Poste Arsenal Gardiens Cech, Leno Défenseurs Sokratis, Koscielny, Maitland-Niles, Monreal, Mustafi, Kolasinac Milieux Mkhitaryan, Ramsey, Ozil, Toreira, D. Suarez, Guendouzi, Xhaka Attaquants Aubameyang, Iwobi, Nketiah

Composition probable : Cech; Kolasinac, Sokratis, Mustafi, Maitland-Niles; Guendouzi, Toreira; Ozil, Mkhitaryan, Iwobi; Aubameyang.

Tout comme le Stade Rennais, Arsenal sera privé de plusieurs joueurs lors de ce match. Les Gunners ne pourront pas compter par exemple sur le Français, Alexandre Lacazette. Ce dernier purge encore sa suspension, suite à son coup de sang face au FC Bate lors du précédent tour.

D'autre part, à l'infirmerie du club, se trouvent toujours Hector Bellerin, Stephen Lichtsteiner et Danny Welbeck. Trois éléments qui auraient été intéressants à utiliser lors de ce duel vu leur riche expérience des joutes continentales.

Enfin, à noter que l'Egyptien Mohamed Elneny n'a pas été convoqué. Ayant suffisamment de solutions dans l'entrejeu, Unai Emery a choisi de composer sans lui.