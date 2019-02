Rennes-Arsenal : L'UEFA explique l'inversion du huitième de finale de Ligue Europa

L'inversion du match Arsenal-Rennes en huitièmes de finale de la Ligue Europa a généré pas mal de questions. Voici les explications de l'UEFA.

L'inversion du huitième de finale entre Rennes et Arsenal en Ligue Europa a créé la polémique. Lors du tirage au sort, il était prévu que le Stade Rennais reçoive les Gunners au match retour, mais finalement l'UEFA en a décidé autrement en inversant l'ordre des rencontres. Les Bretons vont donc recevoir au match aller avant de se déplacer à l'Emirates Stadium une semaine plus tard. Quelques jours après avoir pris cette décision qui a fait beaucoup de bruit, l'UEFA a donné des explications.

Si la rencontre entre Rennes et Arsenal a été inversé c'est déjà parce que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa avait donné Arsenal-Rennes et Chelsea-Dynamo Kiev pour les matches aller. Les deux clubs londoniens devaient donc recevoir leur adversaire le même soir ce qui est impossible. Et c'est le match des Gunners qui a été inversé. Au tour précédent, l'UEFA a demandé aux autorisés locales si deux matches pouvaient avoir lieu le même jour dans la même ville. Les autorités anglaises étaient d'accord pour que les seizièmes de finales retour entre Arsenal-BATE Borisov et Chelsea-Malmö se jouent le même jour.

Chelsea "avantagé" par rapport à Arsenal

En revanche, par exemple, en Espagne, les autorités avaient demandé que Séville FC-Lazio Rome et Bétis Seville-Rnnes soient décalés. Le FC Séville avait joué le mercredi et le Bétis le jeudi soir. Mais à partir des huitièmes de finale, l'UEFA impose automatiquement, dans son règlement, une inversion quand deux clubs de la même ville sont concernés ce qui en l'occurrence est le cas avec Arsenal et Chelsea, les deux clubs londoniens.

Et pour trancher lequel des deux matches doit être inversé, c'est une question de performance des deux équipes durant la dernière saison. En clair, Chelsea est considéré comme supérieur à Arsenal car l'équipe qui était dirigée par Antonio Conte avait remporté la FA Cup et fini plus haut que les Gunners en Premier League (Chelsea 5ème, Arsenal 6ème) donc ne voit pas son calendrier bouleversé avec l'inversion des rencontres.

Dans l'esprit de l'UEFA, cette priorité et cet avantage se traduit donc par un maintien de l'ordre des rencontres suite au tirage au sort pour Chelsea. Autant dire que pour le coup, ce n'est pas la réflexion la plus logique puisqu'il est très souvent considéré comme un avantage de recevoir au match retour, mais l'UEFA a appliqué son règlement à la lettre ce qui profite donc aux Gunners qui auront l'occasion de recevoir Rennes au match retour.