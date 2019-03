Rennes - Arsenal (3-1), Letang : "Beaucoup de fierté pour les joueurs et le club"

Olivier Létang, le président du Stade Rennais, était aux anges après la belle victoire de son équipe face à Arsenal, en 8e aller de la Ligue Europa.

Quelle soirée, n'est-ce pas ?

Olivier Letang : Oui, on travaille beaucoup au quotidien pour vivre des soirées comme celles-là. Le premier sentiment c'est de la fierté car vous avez vu l'engouement qu'il a pu y avoir autour de ce match et de l'équipe. Il y a 15 mois, j'avais annoncé que je voulais que les fans retrouvent du plaisir. Ce soir, on l'a vu. Donc je suis très heureux pour ça. Le deuxième sentiment, c'est la fierté de nouveau car Rennes restera le premier club français à battre Arsenal sur le sol français. Mais Arsenal reste le grandissime favori. Nous irons à Londres avec l'objectif de se qualifier, mais aussi beaucoup d'humilité et de respect pour ce club.

Que faudra-t-il faire au retour pour se qualifier ?

Avoir le même enthousiasme et la même volonté que ce soir. Marquer aussi. Ce soir, le troisième but était important. Le nul à la mi-temps me semblait juste, mais en deuxième je pense qu'on aurait mérité de marquer plus que trois buts. On ira là-bas vendre chèrement notre peau.

Comment qualifier en quelques mots les soirées européennes à Rennes ?

Je pense qu'il faut le demander aux gens. C'est beaucoup de plaisir. L'équipe donne une très bonne image et c'est bien pour le football français. Il y a une grande ambiance et une atmosphère joyeuse. Ce soir, tous ont vécu une fête et ont passé un grand moment.

Ce soir, votre équipe a eu la maitrise pendant la majeure partie du match...

On a eu une entame difficile. Le premier quart d'heure a été compliqué, à cause de l'émotion peut-être. Mais on a retrouvé ensuite notre fil conducteur. Après, il y a cette expulsion et cette deuxième période à dix contre onze. Mais le message a été de ne pas s'affoler, pour être en capacité d'en marquer un deuxième et un troisième. Cela a été très bien fait. Mais, encore une fois, rien n'est terminé.

Olivier Létang : "Ce n'est pas une performance anodine. Il a fallu attendre 2019 pour voir un club français gagner chez lui contre @Arsenal. Ceux qui ont eu le précieux sésame n'ont pas dû être déçus." #SRFCArsenal pic.twitter.com/GXVrXjEZTq — Goal France (@GoalFrance) 7 mars 2019

Ce match peut-il faire grandir encore plus le club ?

Je ne crois pas à des victoires ou des matches qui font grandir. On a dit qu'on allait beaucoup travaillé et construire dans la durée. Ce type de soirées doit surtout donner envie au club de revivre une épopée européenne. Et ça passe par le championnat. La Ligue 1 reste fondamentale. Je crois au bilan dans la durée. Aujourd'hui, on démontre qu'on fait un travail de fond. Je suis aussi très heureux pour ceux qui travaillent au quotidien et qui s'investissent.

Un président peut-il se laisser emporter vu l'ambiance, et commencer à acclamer ses joueurs comme tout le public ?

On a beaucoup de passion et d'émotion. Parfois, on est un peu exubérants. Mais quand on est dirigeant, on ne peut pas être supporter. Mais c'est sûr qu'il y a des moments de tension et de l'émotion.

Un mot sur Ben Arfa, qui sort encore une grande prestation...

Tout le monde connait ses qualités. C'est un joueur qui est différent, et qui peut faire la différence. Mais aujourd'hui, il était dans le projet collectif. Il s'épanouit. Et on ne peut pas ressortir un joueur plus qu'un autre.

Les supporters se rappelleront à vie de cette soirée-là...

Oui, car comme je l'ai dit, ce n'est pas une performance anodine. C'est quelque chose de fantastique. On a eu 100000 demandes pour ce match. Ceux qui ont eu le précieux sésame n'ont pas dû être déçus.

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Roazhon Park