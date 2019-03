Rennes-Arsenal, la billetterie en ligne déjà fermée, les guichets pris d'assaut

Près de 3 000 supporters bretons attendaient ce samedi matin l'ouverture de la billetterie pour l'affiche entre Rennes et Arsenal.

Qualifié pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais va avoir la chance de jouer une affiche de prestige face à Arsenal. Après leur belle double confrontation face au Bétis Seville, les Rennais ont créé un véritable engouement autour de leur parcours en C3. Les supporters bretons ne veulent rater pour rien au monde la rencontre à domicile face aux Gunners.

Ce samedi matin, les guichets pour la billetterie grand public du huitième de finale aller de Ligue Europa contre Arsenal, jeudi, ont ouvert un peu avant 10 heures. Les premiers supporters à vouloir décrocher le précieux sésame sont arrivés vendredi après-midi devant le stade et ont veillé toute la nuit. Ils étaient près de 3 000 devant le Roazhon Park, à pouvoir prendre deux places par personne.

L'article continue ci-dessous

La billetterie sur internet a aussi ouvert avec là aussi une longue file d'attente sur le site du club, qui a vite saturé. Le club a fermé sa billetterie en ligne moins d'une heure et demie plus tard. Malgré des problèmes techniques, tout le stock a été écoulé en quelques dizaines de minutes. Il restait 11 000 à 12 000 places à prendre ce samedi matin une fois les billets pour les abonnés et les partenaires écoulés.

Autant dire que les déçus devaient être nombreux que ce soit sur place ou sur internet, puisque le Stade Rennais avait annoncé dès 9 heures que tout le monde ne pourrait être servi. Reste tout de même un dernier espoir : sur Twitter, le club a indiqué que certains lots de places réservées par l’UEFA, non utilisés, seront susceptibles d’être remis en vente en début de semaine prochaine sur son site. La dernière chance pour les supporters rennais d'obtenir leur précieux sésame.

Les joueurs du Stade Rennais, qui ne jouent pas ce week-end en Ligue 1, pourront donc compter sur le soutien de leurs supporters afin de créer un exploit retentissant face à Arsenal en Ligue Europa. Si les Bretons ne sont bien évidemment pas favoris dans cette double confrontation, ils espèrent probablement créer la surprise afin de poursuivre encore leur très beau parcours européen.