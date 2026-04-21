René van der Gijp tempère les critiques visant un joueur vedette de l’équipe nationale néerlandaise : « Il n’est peut-être plus au meilleur de sa forme. »

René van der Gijp défend Virgil van Dijk contre la « avalanche de critiques » qu’il subit aux Pays-Bas, a-t-il affirmé sur le plateau de « Vandaag Inside ». Johan Derksen ne partage visiblement pas cet avis.

« On évoque sans cesse Van Dijk ; or, en Angleterre, il est reconnu comme un joueur de classe mondiale », rappelle Van der Gijp. Le défenseur de Liverpool a récemment offert la victoire à son équipe face à Everton (2-1) d’une tête au bout du temps additionnel.

Johan Derksen, lui, nuance : « Certes, mais le ballon est tombé sur l’arrière de sa tête. Défensivement, il commet quand même des erreurs. »

Van der Gijp prend la défense de Van Dijk : « Je ne prétends pas qu’il s’est amélioré ces deux dernières années ; même les meilleurs connaissent des baisses de forme. Reste qu’il est l’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire de la Premier League. »

« Je trouve qu’il est trop critiqué par nous », a estimé l’ancien footballeur professionnel originaire de Dordrecht. Derksen a ensuite reconnu les qualités du défenseur, tout en émettant une réserve.

« Il a toujours des lacunes en défense. C’est un défenseur. En attaque, il est bon de la tête. Mais là, il n’a touché le ballon qu’à moitié », a tranché Derksen en référence au coup de tête victorieux.

« Mais Johan, pour un défenseur, il a tout, non ? La taille, le charisme, le sens du but et la vitesse », a résumé Van der Gijp. « Son seul problème, c’est qu’il provoque plus de penalties que jamais. Il est parfois un peu en retard, mais reste un défenseur formidable », a conclu Wilfred Genee.