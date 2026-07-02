Jeudi, René van der Gijp a dressé un constat sans appel sur la deuxième saison d’Arne Slot à Liverpool. Selon l’analyste de « Vandaag Inside », le groupe avait déjà tourné le dos à l’entraîneur, désormais limogé.

« C’est quand même bizarre, non ? D’entendre dire que Slot a vraiment été mis à la porte de Liverpool. En l’espace d’un an. Comment peut-on en arriver là ? », s’interroge Van der Gijp à voix haute lors de l’émission de jeudi.

Le présentateur Wilfred Genee se dit surpris par ces propos et précise qu’il n’a pas entendu de telles rumeurs. Maurice Steijn affiche également son étonnement.

Van der Gijp enchaîne : « En fait, tout se résume à ça : tout le groupe estimait que les choses se passaient mal. Mais ce n’était jamais la faute de Slot. En réalité, ça leur donnait un peu la nausée, à tous. Et là, je me dis : il faut quand même réussir un tel exploit. »

Genee reste sceptique : « Tu en es sûr ? De qui tiens-tu ces informations ? » « J’en suis certain, mais peu importe », tranche Van der Gijp. « C’est incroyable de réussir à faire ça en un an. Que tout le monde en ait marre de toi. À part peut-être Virgil van Dijk. Lui, il le soutiendra sûrement. »

« Mais où est-ce écrit, alors ? Dans la presse anglaise ? », insiste Genee pour connaître la source de Van der Gijp. « On l’entend dire, non ? Par des gars qui ont travaillé avec lui et qui ont partagé le vestiaire », répond le passionné de foot originaire de Dordrecht.

Johan Derksen, lui, valide la thèse de son compère : « Si René a une bonne source, je le crois. Slot est un véritable prof modèle. Avec ce genre de joueurs, il ne faut pas trop en faire. On l’a vu aussi dans la gestuelle de Mohamed Salah. »