René van der Gijp révèle : « J’entends de toutes parts qu’Erik ten Hag… »

Selon René van der Gijp, le succès sportif de l’AZ et du FC Twente a un revers. Les Tukkers pourraient bien finir à la deuxième place de l’Eredivisie, mais, d’après l’analyste, c’est précisément ce qui pose problème à la direction.

« FC Twente et AZ préféreraient ne pas poursuivre avec John van den Brom et Leeroy Echteld », assure l’animateur à lunettes dans un épisode du podcast KieftJansenEgmondGijp.

« J’entends de toutes parts qu’Erik ten Hag (le nouveau directeur technique du FC Twente, ndlr) disposait d’au moins dix autres options qu’il aurait préférées pour le poste d’entraîneur principal », assure l’analyste.

Pourtant, le club d’Enschede a récemment prolongé le contrat de Van den Brom. « Depuis l’arrivée de John, nous sommes deuxièmes au classement », a réagi Ten Hag sur les chaînes du club.

« Tous les modèles de données le confirment. Dans certaines simulations, nous obtenons des résultats encore meilleurs, nous sommes même premiers. On voit qu’il a vraiment travaillé sur l’équipe, qu’il a apporté calme et confiance. C’est l’essentiel. »

Selon Van der Gijp, l’entraîneur actuel n’était toutefois pas le premier choix de Ten Hag. « Mais il ne peut évidemment pas licencier Van den Brom maintenant. Il pourrait très bien remporter la Ligue des champions ! »

Selon l’analyste, le même raisonnement vaut pour l’AZ : Leeroy Echteld a temporairement remplacé Maarten Martens, limogé, et une victoire en Coupe dimanche face au NEC en finale pourrait lui assurer un maintien sur le banc.