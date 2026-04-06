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René van der Gijp évoque la prochaine étape idéale pour Sven Mijnans : « C'est là qu'il deviendra un grand joueur ! »

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S. Mijnans

René van der Gijp estime que Sven Mijnans est prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière, comme il l'a indiqué chez KieftJansenEgmondGijp. Le milieu de terrain réalise une nouvelle fois une excellente saison à l'AZ et aurait déjà attiré l'attention de clubs italiens et anglais. 

« Nous avons bien sûr une très belle finale cette année », déclare Wim Kieft en anticipant prudemment la finale de la Coupe KNVB Eurojackpot, qui se jouera le 19 avril. « AZ - NEC, ces deux équipes pratiquent un très bon football. » 

« Jordy Clasie est de retour, c’est très important pour eux. Mais il y a aussi Sven Mijnans, qui est tout de même un très bon footballeur, non ? », déclare Kieft, qui se demande si le milieu de terrain de l’AZ est capable d’évoluer à un niveau supérieur. 

« Bien sûr ! », réagit Van der Gijp. « Mijnans me fait un peu penser à Marten de Roon, un footballeur totalement différent. Mais je ne m’attendais pas non plus à ce que ce dernier passe directement de Heerenveen à l’Italie pour y devenir une star. Cela pourrait très bien arriver à Mijnans aussi. » 

« S’il rejoint l’Atalanta, il pourrait bien devenir un milieu de terrain régulier et très bon », estime Van der Gijp. « Il est également capable de s’imposer au Feyenoord, au PSV ou à l’Ajax, mais le problème, c’est que les clubs de deuxième rang en Belgique et aux Pays-Bas demandent environ 32 millions d’euros pour leurs joueurs. » 

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On ignore ce que l'AZ demande actuellement pour Mijnans, mais l'été dernier, un transfert au PSV d'environ 15 millions d'euros n'a pas abouti. Entre-temps, la valeur marchande de Mijnans, sous contrat jusqu'à mi-2028, semble n'avoir fait qu'augmenter.

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