René van der Gijp espère que la FIFA agira vite : « Personne n'a envie de ça »

René van der Gijp et Johan Derksen estiment que le match pour la troisième place de la Coupe du monde est totalement superflu. C’est ce qu’affirment les animateurs de « Vandaag Inside » quelques jours avant la rencontre entre la France et l’Angleterre, toutes deux éliminées en demi-finale.

« La petite finale ? Aucun intérêt », tranche Van der Gijp. « En demi-finale contre l’Espagne, Mbappé a dû se dire : si je mets un coup de pied fatal au gardien, je pars en vacances. Au dernier moment, il s’est retenu, d’où ce geste à moitié raté. De toute façon, personne n’a envie de ce match de consolation. »

Derksen abonde dans le même sens et juge que la FIFA devrait purement et simplement supprimer cette « petite finale ». « La FIFA continue d’insister, mais on devrait enfin l’annuler ! Ce match n’est agréable ni pour les supporters ni pour les téléspectateurs. Il figure sans doute encore dans un contrat télévisuel… »

La rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde débutera à 23 h, heure néerlandaise.

Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps, qui s’apprête à passer la main, n’ont pas pesé lourd face à l’Espagne mardi : dominés de bout en bout, ils ont finalement cédé 0-2.

Mercredi, l’Angleterre était en bonne voie pour atteindre sa première finale depuis 1966. Mais dans les dernières minutes de son choc face à l’Argentine, tout a déraillé : menés par un Lionel Messi des grands soirs, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score pour s’imposer 2-1 à Atlanta.

Instaurée en 1934, cette « petite finale » rapporte davantage de recettes à la FIFA et à la ville hôte, mais elle n’existe pas lors du Championnat d’Europe.