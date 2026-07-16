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Van der GijpSBS
Rian Rosendaal

Traduit par

René van der Gijp espère que la FIFA agira vite : « Personne n'a envie de ça »

France vs Angleterre
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Coupe du monde

René van der Gijp et Johan Derksen estiment que le match pour la troisième place de la Coupe du monde est totalement superflu. C’est ce qu’affirment les animateurs de « Vandaag Inside » quelques jours avant la rencontre entre la France et l’Angleterre, toutes deux éliminées en demi-finale.

« La petite finale ? Aucun intérêt », tranche Van der Gijp. « En demi-finale contre l’Espagne, Mbappé a dû se dire : si je mets un coup de pied fatal au gardien, je pars en vacances. Au dernier moment, ils’est retenu, d’où ce geste à moitié raté. De toute façon, personne n’a envie de ce match de consolation. »

Derksen abonde dans le même sens et juge que la FIFA devrait purement et simplement supprimer cette « petite finale ». « La FIFA continue d’insister, mais on devrait enfin l’annuler ! Ce match n’est agréable ni pour les supporters ni pour les téléspectateurs. Il figure sans doute encore dans un contrat télévisuel… »

La rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde débutera à 23 h, heure néerlandaise.

Les Bleus, dirigés par Didier Deschamps, qui s’apprête à passer la main, n’ont pas pesé lourd face à l’Espagne mardi : dominés de bout en bout, ils ont finalement cédé 0-2.

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Mercredi, l’Angleterre était en bonne voie pour atteindre sa première finale depuis 1966. Mais dans les dernières minutes de son choc face à l’Argentine, tout a déraillé : menés par un Lionel Messi des grands soirs, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur après avoir concédé l’ouverture du score pour s’imposer 2-1 à Atlanta. 

Instaurée en 1934, cette « petite finale » rapporte davantage de recettes à la FIFA et à la ville hôte, mais elle n’existe pas lors du Championnat d’Europe. 

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