René van der Gijp affirme ne pas comprendre la campagne de dénigrement menée contre son joueur vedette

Dans l’émission « Vandaag Inside », René van der Gijp prend ouvertement la défense de Kylian Mbappé. L’attaquant français a essuyé de nombreuses critiques après s’être récemment absenté alors que ses coéquipiers devaient affronter l’Espanyol.

Pendant que le groupe du Real Madrid peaufinait sa préparation pour la rencontre face à l’Espanyol, l’international français se trouvait en Italie, à Cagliari, en compagnie de sa compagne.

Samedi soir, il a réintégré le groupe à peine dix minutes avant le coup d’envoi du match contre l’Espanyol, un timing qui a froissé certains coéquipiers, d’après El Mundo.

« C’est un jeune », rappelle Van der Gijp au sujet de Mbappé, cible de critiques. « La Coupe du monde approche, il est sous pression depuis un an. Il a trois jours de repos et, si j’ai bien compris, il part deux jours à Cagliari avec sa femme : manger un morceau, se détendre sur un bateau, puis rentrer. De quoi se plaint-on ? »

Les supporters madrilènes, déjà mécontents, ont même signé à plus d’1,5 million d’exemplaires une pétition réclamant le départ de l’attaquant. « Ils lui en veulent déjà », constate le présentateur Wilfred Genee.

« Il a marqué 28 buts en 24 matchs », rappelle Van der Gijp pour défendre la star du Real Madrid. « Il en met trois, et puis c’est fini », estime Johan Derksen, qui voit dans cette polémique une simple tempête dans un verre d’eau.

Pour Van der Gijp, cette animosité s’explique en partie par le contexte : « Tu sais ce qui est vraiment malchanceux pour lui ? C’est que le PSG a connu le succès après son départ. Tout le monde crie maintenant que c’est de sa faute si le PSG n’a pas réussi, parce que Mbappé ne s’intéressait qu’à lui-même. Et ça continue aujourd’hui. »