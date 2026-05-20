René van der Gijp affirme avec autorité : « Même blessé, Ronald Koeman le convoquera quand même en équipe nationale des Pays-Bas. »

Selon René van der Gijp, Denzel Dumfries bénéficie d’un statut particulier au sein de l’équipe nationale néerlandaise. L’analyste de l’émission Vandaag Inside estime qu’même blessé, le latéral droit serait quand même convoqué par Ronald Koeman pour la Coupe du monde.

« J’en suis certain : si Dumfries se blessait aujourd’hui à l’entraînement et qu’il ne pouvait pas disputer les deux premiers matchs de la Coupe du monde, Koeman l’emmènerait quand même », assure Van der Gijp.

Selon l’analyste, ce statut exceptionnel s’explique par les services rendus au sein de l’équipe nationale : « C’est un joueur tellement important. »

« Et nous n’avons pas beaucoup d’autres options à ce poste. C’est très bien comme ça, non ? »

Ces propos interviennent après une discussion sur Memphis Depay. L’attaquant des Corinthians n’a toujours pas fait ses débuts depuis sa blessure à la cuisse en mars.

Dans un premier temps, Koeman avait annoncé qu’il n’emmènerait Memphis que s’il était en forme pour jouer un rôle significatif ; quelques jours plus tard, le sélectionneur a nuancé son propos en laissant entendre que l’attaquant pourrait faire exception à la règle.

Koeman annoncera son groupe pour la Coupe du monde le 27 mai.