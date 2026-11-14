Rene Meulensteen affirme que Bruno Fernandes est « psychologiquement abîmé » par le climat négatif à Manchester United et exhorte Mauricio Pochettino à le laisser partir

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L’ancien entraîneur adjoint de Manchester United, Rene Meulensteen, a exhorté le futur entraîneur Mauricio Pochettino à se séparer du capitaine du club, Bruno Fernandes. Le technicien néerlandais estime que des années de négativité incessante autour d’Old Trafford ont lourdement pesé sur le moral du meneur de jeu de 32 ans.

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Le nouvel entraîneur face à un dilemme autour du capitanat

Meulensteen a conseillé à l’Argentin de « se séparer » du milieu portugais après que Pochettino a signé un contrat de deux ans et demi pour succéder à Michael Carrick. Limogé le 12 novembre, moins de six mois après sa nomination définitive, Carrick a payé un début de saison désastreux, survenu après un mercato estival décevant. Le nouvel entraîneur pourrait désormais se tourner vers le marché de janvier pour combler les lacunes criantes de l’effectif dont il hérite.

Un ancien entraîneur préconise une nouvelle dynamique

Bien qu’il ait remporté le prix du joueur de l’année décerné par les joueurs de la PFA la saison dernière après une excellente seconde moitié de saison sous Carrick, le capitaine peine à exercer la même influence avec régularité cette saison.

S’exprimant auprès de talkSPORT, Meulensteen a expliqué pourquoi une séparation nette pourrait profiter à toutes les parties : « Bruno a rendu de fantastiques services à Manchester United pendant de très, très nombreuses années. Il n’a pas atteint le même niveau cette saison. Je pense aussi qu’il a peut-être même été affecté mentalement, dans une certaine mesure, par toute la négativité qui a entouré le club et sa propre personne. »

« Pour être tout à fait honnête, il a rendu de grands services au club, mais je ne serais pas trop triste s’il décidait de partir. Je pense que beaucoup d’autres personnes, beaucoup d’autres joueurs doivent partir, et que nous devons créer une dynamique différente au sein de l’équipe. »

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Les statistiques individuelles masquent une crise collective

Malgré les critiques visant ses performances d’ensemble, le milieu est resté la principale source de créativité de son équipe durant la saison 2026-27, avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses neuf premières apparitions en Premier League, notamment un triplé lors d’une victoire 5-2 contre Ipswich Town, ainsi que des buts et des passes décisives décisifs face au Sabah FK et à la Roma en Ligue des champions.

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Ces contributions n’ont toutefois pas empêché Manchester United de connaître son pire début de championnat depuis 40 ans. Avec une seule victoire en 10 matches de Premier League, le club occupe la 18e place, dans la zone de relégation. Il a également été éliminé prématurément de la Carabao Cup et a subi une lourde défaite 4-1 contre Côme en Ligue des champions. Par ailleurs, The Athletic rapporte que le meneur de jeu a récemment refusé une deuxième offre de prolongation. Son contrat actuel arrivera donc à échéance en fin de saison.

Le bras de fer contractuel avant le baptême du feu à Anfield

Si Fernandes pourra négocier un précontrat avec des clubs étrangers à partir de janvier, Manchester United dispose d’une option pour prolonger son séjour jusqu’en 2028 et s’intéresse au talent de Côme Nico Paz pour lui succéder. Pochettino dirigera d’abord les États-Unis lors de leurs deux matches contre Haïti avant de commencer son travail à Manchester avec très peu de temps pour se préparer. Son mandat débutera par un déplacement périlleux chez le grand rival Liverpool, en Premier League, le 22 novembre.