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Unai Emery a confirmé avoir entamé des discussions au sujet d’un nouveau contrat avec Aston Villa après une réunion « très positive » avec le président Nassef Sawiris. D’autres échanges sont prévus la semaine prochaine. Le nom de l’Espagnol a été associé à Manchester United, qu’Aston Villa affrontera dimanche après sa défaite 3-0 contre Barcelone mardi en Ligue des champions. Mais Emery affirme vouloir continuer à développer un projet « plus solide » à Villa Park.

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Emery confirme des discussions avec le président de Villa au sujet de son contrat

Emery a confirmé que des discussions avaient eu lieu au sujet d’un nouveau contrat à Aston Villa, alors que le club cherche à bâtir un projet « plus solide ». Mercredi, au lendemain de la défaite 3-0 de Villa face à Barcelone en Ligue des champions, le club a annoncé avoir tenu une réunion pour discuter de sa stratégie à long terme au-delà de 2029, date à laquelle le contrat actuel d’Emery expire.

Comme le rapporte PA, aucun nouveau contrat n’a encore été confirmé, mais Emery a évoqué son avenir à long terme au club et révélé que d’autres discussions auraient lieu la semaine prochaine. Il a été associé à plusieurs autres clubs, dont Manchester United, l’adversaire de Villa dimanche.

Emery révèle avoir eu une réunion « très positive » avec Sawiris

Emery a déclaré : « Mon ambition est de maintenir notre régularité, de continuer à progresser et de construire beaucoup de choses positives. C’est un immense défi. L’an dernier, après en avoir discuté avec nous, ils ont décidé de construire une nouvelle tribune pour accueillir davantage de supporters à Villa Park. C’est une avancée claire pour progresser.

« Nous augmentons notre budget chaque année et nos revenus grâce à nos performances en jouant en Europe, en faisant progresser des joueurs, en en vendant puis en recrutant de jeunes talents. C’est le processus et l’ambition que nous devons conserver à l’avenir. J’ai eu une bonne réunion avec Nassef Sawiris, une très bonne réunion, très positive. Nous en reparlerons la semaine prochaine pour essayer de mettre en œuvre tout ce dont nous avons discuté ensemble. Nous avons parlé de la manière de rendre notre projet plus solide grâce à un accord, oui. »

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Emery se méfie de Manchester United malgré ses difficultés

Villa cherchera à prolonger sa série de cinq matches sans défaite face à Manchester United, qui n’a remporté qu’un seul de ses neuf premiers matches de championnat, contre Ipswich en août. Old Trafford ne réussit toutefois pas à Villa, qui y a perdu chacun de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues.

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Emery ne sous-estime pas l’équipe de Michael Carrick, qu’il place même au même niveau que Barcelone. « Nous n’avons pas gagné un seul match là-bas en quatre ans, a-t-il ajouté. Cette année, ils jouent bien en Ligue des champions. Ils n’ont pas été réguliers en championnat, mais ils devraient retrouver cette régularité, en espérant que ce ne soit pas contre nous. Nous avons perdu contre Barcelone en raison du niveau de l’adversaire ; c’est le plus haut niveau en Ligue des champions. Manchester United est au même niveau que Barcelone. »

Quelle est la suite pour Emery et Villa ?

Villa se rendra à Old Trafford dimanche avec l’objectif de rebondir après la défaite de mardi, lorsque l’ouverture du score de Lamine Yamal et le doublé de Raphinha ont mis fin à son départ parfait en Ligue des champions. « Je suis très exigeant, a déclaré Emery. Le prochain défi, dimanche, s’inscrit dans notre processus : nous essaierons de faire mieux que contre Barcelone mardi. »

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Les discussions avec Sawiris au sujet d’un nouveau contrat se poursuivront ensuite la semaine prochaine.