C'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score pour le Real Madrid face à l'Inter Milan en Ligue des champions, sur une passe d'Ibrahim Diaz, entamant ainsi une nouvelle édition de la compétition de la manière qu'il maîtrise le mieux : en faisant trembler les filets. Il s'apprête désormais à disputer son 100e match dans la plus prestigieuse des compétitions continentales de clubs.

Selon le quotidien espagnol AS, Mbappé, 27 ans, sacré meilleur buteur de la Ligue des champions lors de la dernière édition, compte à ce jour 71 buts inscrits sous les couleurs des trois clubs avec lesquels il a participé à la compétition, dont il espère toujours soulever le trophée, après avoir disputé la finale de l'édition 2020 contre le Bayern Munich, perdue face au club allemand sur le score d'un but à zéro.

La star française arrive à cette étape avec le besoin de retrouver le plaisir d'entendre le son du ballon venant caresser les filets, lors du match qui marquera sa centième apparition dans la plus importante compétition européenne de clubs.

L'histoire de Mbappé avec la Ligue des champions a commencé sous le maillot de Monaco lors de la saison 2016-2017, lorsqu'il a commencé à laisser son empreinte dans la compétition.

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Après une première apparition face au Bayer Leverkusen, qui n'a duré que 13 minutes, en remplacement de son coéquipier Tiemoué Bakayoko, et au cours de laquelle il n'a évolué aux côtés de son coéquipier actuel Bernardo Silva que pendant 5 minutes, il lui a fallu deux matches supplémentaires pour inscrire son premier but dans la compétition, face à Manchester City, dans une rencontre perdue par son équipe sur le score de 3-5.

Paradoxalement, ce match a été celui de sa première titularisation en Ligue des champions, et son but, le deuxième de Monaco, a permis au club de la Principauté de prendre l'avantage 2-1.

Mbappé avait reçu une passe en profondeur dans le dos de la défense, avant de frapper le ballon directement du pied droit, décochant une puissante frappe que le gardien Caballero n'a pu détourner.

Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, Mbappé a disputé 99 matches en Ligue des champions, pour 71 buts inscrits, soit une moyenne de 0,71 but par match.

Ses statistiques révèlent qu'il a fait trembler les filets lors de 49 des 99 matches qu'il a disputés, soit dans près de la moitié des rencontres auxquelles il a pris part, et qu'il est parvenu à marquer de différentes manières.

Ce total place Mbappé au cinquième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, à égalité avec Raúl.

Le devancent Cristiano Ronaldo, auteur de 140 buts, Lionel Messi avec 129 buts, Robert Lewandowski avec 109 buts, et Karim Benzema, qui en a inscrit 90.

Les archives de Mbappé indiquent qu'il a inscrit 4 buts en un seul match, face à l'Olympiakos, dans une rencontre conclue par une victoire de son équipe sur le score de 4-3, et que 3 de ses buts dans ce match ont été marqués d'une seule touche de balle, une performance qui illustre ses qualités d'attaquant sachant se mouvoir dans la surface de réparation et conclure les actions.

Il a également signé 4 triplés, dont deux sous le maillot du Real Madrid face à Manchester City et Almaty, ainsi que 11 doublés, sans oublier 33 buts inscrits lors de 33 matches différents.

Mbappé a été sacré meilleur buteur de la Ligue des champions la saison dernière avec 15 buts, après avoir tenté 56 frappes en direction des buts adverses.

Parmi ces tentatives, 30 ballons ont été cadrés, ce qui signifie que la moitié de ses frappes cadrées se sont transformées en buts, avec un taux de réussite de 50 %, tandis que 13 frappes sont passées à côté du but et que 13 autres ont été contrées par les défenseurs.

Mbappé doit désormais faire de son principal point fort une nécessité impérieuse à ce stade, la star française vivant une situation inhabituelle pour elle, les supporters du Real Madrid ne tolérant plus la moindre erreur de sa part, malgré la défense publique dont il bénéficie de la part de José Mourinho lors de chaque conférence de presse.

Après le très faible début d'année du Real Madrid, et bien que Mbappé ait inscrit 8 buts jusqu'à présent en Liga et en Ligue des champions, soit 7 buts en championnat espagnol et un but face à l'Inter Milan, les regards se tournent vers lui davantage pour sa vie en dehors du terrain que pour ses performances sur la pelouse.

Récemment, après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France en raison d'une blessure éventuelle, le joueur a été aperçu à Paris et en Suisse, loin de ses coéquipiers qui poursuivent le travail pour lui permettre de retrouver sa pleine forme, dans un contexte de rumeurs en France sur un possible départ au cours de l'été 2027.

Face à la Roma, Mbappé doit retrouver le chemin des filets, lui qui approche de son centième match en Ligue des champions et espère s'offrir un cadeau spécial pour l'occasion.



