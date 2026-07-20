Selon Sky Italia, une réunion s’est tenue à Barcelone le week-end dernier. Outre Guardiola, y participaient la légende de la défense Paolo Maldini, fraîchement nommé directeur technique de la Squadra Azzurra, ainsi que l’ex-entraîneur et joueur du Milan Leonardo, devenu il y a quelques jours conseiller de la Fédération italienne.

Ce duo de poids entend convaincre l’Espagnol de relever ce défi excitant mais délicat, malgré les récents rebondissements. Guardiola, qui a quitté Manchester City après dix années couronnées de succès, prévoit initialement une année sabbatique ; ce qui n’empêche pas Maldini et ses acolytes de tenter leur chance.

L’ancien mentor de City apparaît comme le candidat de rêve pour les transalpins. Sa mission, si il l’accepte, sera de ramener cette fierté nationale vers les sommets d’antan. Si le titre continental conquis en 2021 a constitué un sursaut éclatant, la décennie écoulée reste globalement à oublier. En 2018, 2022 et 2026, le quadruple champion du monde a manqué trois fois de suite la phase finale de la Coupe du monde, faute de s’être qualifié. Entre-temps, l’Euro 2024 a été un tournoi à peine moins décevant, au cours duquel l’équipe s’est inclinée face à la Suisse en huitièmes de finale.

Pep Guardiola va-t-il accepter ? À défaut, l’Italie aurait déjà deux autres sauveurs potentiels en ligne de mire.

Après l’élimination lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026, l’ex-sélectionneur Gennaro Gattuso, désormais à la Lazio Rome, a démissionné début avril. Lors des amicaux de juin contre le Luxembourg et la Grèce (deux victoires 1-0), Silvio Baldini a assuré l’intérim. Une solution durable doit désormais être présentée sans tarder, le premier match du futur sélectionneur étant programmé fin septembre, à l’occasion de la nouvelle saison de la Ligue des Nations et d’un choc face à la Belgique.

Outre Guardiola, les dirigeants transalpins envisagent deux autres noms prestigieux, symboles de belles pages du football italien : Andrea Pirlo, champion du monde 2006, et Roberto Mancini, déjà sélectionneur lors du sacre européen de 2021. Pirlo entraîne actuellement le United FC aux Émirats arabes unis, tandis que Mancini, libre depuis son départ d’Al-Sadd au Qatar en juin, reste disponible.