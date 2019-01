Renato Corsi (Agent) : "Le Real Madrid va faire une offre formelle pour Exequiel Palacios"

Renato Corsi, agent d'Exequiel Palacios, a donné des nouvelles concernant la venue de son joueur au Real Madrid. Elle semble en bonne voie.

Le Real Madrid va passer à l'attaque dans le dossier Palacios. Timide sur le marché des transferts l'été dernier et ce malgré la perte de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus contre 100 millions d'euros, la Casa Blanca a réalisé une première partie de saison sans relief. Les Merengue préparent déjà l'avenir et ont ciblé quelques joueurs ayant la capacité de venir renforcer l'effectif, cet hiver, ou l'été prochain.

Exequiel Palacios fait partie des joueurs que le Real Madrid souhaite absolument enrôler. Et il semble que le triple vainqueur de la Ligue des champions en titre soit en bonne voie. En effet, le Real Madrid va passer à l'acte très bientôt afin de devancer la concurrence dans le dossier menant au talentueux milieu de terrain de 20 ans.

Un transfert l'été prochain

Dans un entretien accordé à la Radio Rivadavia dans l'émission La Oral Deportiva, Renato Corsi, l'agent d'Eexequiel Palacios, a annoncé que ce n'était qu'une question d'heures, voir de jours, pour que le Real Madrid formule une offre : "Les dirigeants de River se sont retrouvés avec le Real Madrid à Abou Dhabi. Dans les prochains jours, il y aura une offre formelle et l'opération est assez avancée".



L'agent d'Exequiel Palacios a révélé un peu plus de détails et notamment quand est ce que le joueur rejoindra son nouveau club : "La famille, Exequiel et moi voulons le voir partir en juin et le Real Madrid n'a pas de problème à ce qu'il reste à River jusqu'à ce moment-là. Le Real Madrid le veut et River va le vendre. Ils sont d'accord, donc la proposition formelle sera présentée entre lundi et mardi". À ne pas rater PSG : Neymar a repris l'entraînement

Selon les informations de Renato Corsi, Exequiel Palacios va donc selon toute vraisemblance s'engager cet hiver avec le Real Madrid afin de rejoindre le club espagnol dès l'été prochain. Mais le milieu de terrain de 20 ans ne sera donc pas un renfort pour la saison actuelle. Exequiel Palacios aura ainsi six mois pour se préparer à sa nouvelle vie et arrivé armé dans l'un des plus grands clubs du monde.