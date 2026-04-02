Renard va-t-il être limogé ?... Réunion extraordinaire au sein de la Fédération saoudienne

Une réunion extraordinaire s'est tenue ces dernières heures au sein de la Fédération saoudienne de football, quelques heures seulement après la fin de la trêve internationale, au cours du mois de mars.

La sélection saoudienne a perdu ses deux matchs pendant cette trêve, d'abord contre l'Égypte sur un score de 4-0, puis contre la Serbie sur un score de 2-1, ce qui a valu au Français Hervé Renard, sélectionneur des « Verts », d'être la cible de vives critiques, avec des appels à sa destitution.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, avait tenu une réunion ce jeudi en présence de Saleh Al-Daoud, directeur de l’équipe nationale saoudienne, et de Mohammed Al-Hamid, directeur administratif des équipes nationales saoudiennes.

Le journal a précisé que cette réunion était la deuxième du genre organisée par la Fédération saoudienne depuis le début de la saison 2025-2026, bien que celle-ci touche à sa fin.

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Le journal n'a toutefois pas fait état de discussions concernant l'avenir de Renard, la réunion s'étant contentée de passer en revue les dernières évolutions du programme technique et administratif de la sélection saoudienne pour la période à venir.

La Fédération saoudienne de football a confirmé à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de démettre Renard de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne avant la participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les « Verts » se trouvent dans le groupe H de la Coupe du monde, aux côtés de l'Espagne, de l'Uruguay et du Cap-Vert. Les deux premières équipes se qualifient directement, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes parmi les douze groupes.