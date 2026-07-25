Le football sénégalais est le théâtre d'une lutte ouverte pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale, à la suite de l'élimination dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après la défaite des Lions de la Teranga face à la Belgique sur le score de 3-2.

Le journal français L'Équipe a rapporté ce samedi que Patrick Vieira et Hervé Renard sont en concurrence pour succéder à l'entraîneur Pape Thiaw, dont le départ est désormais quasi certain, la décision finale restant toutefois en suspens en raison de crises internes et de conflits politiques qui remontent jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir au Sénégal.

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Patrick Vieira, né à Dakar, est le candidat le plus en vue pour occuper le poste. L'entraîneur, sans club depuis son départ du Genoa italien en novembre 2025, bénéficie d'un large soutien au sein de la Fédération sénégalaise de football, grâce à ses origines sénégalaises et à son investissement passé dans l'académie « Diambars », l'une des plus importantes académies de formation de joueurs du pays.

Des sources ont également indiqué que les négociations avec lui avaient atteint un stade avancé et qu'il avait donné son accord de principe pour assumer cette mission.

Renard parmi les principaux candidats

De son côté, Hervé Renard demeure l'un des principaux candidats, compte tenu de son parcours remarquable dans le football africain, après avoir conduit la Zambie au titre de la Coupe d'Afrique des nations 2012, avant de rééditer l'exploit avec la Côte d'Ivoire en 2015, devenant ainsi le seul entraîneur à avoir été sacré dans cette compétition avec deux sélections différentes.

Et bien que sa dernière expérience avec la Tunisie en Coupe du monde ait été de courte durée, son nom figure toujours sur la liste restreinte pour entraîner le Sénégal.

Le rapport a souligné que la nomination du nouvel entraîneur est devenue partie prenante des tiraillements politiques au sein du pays, dans un contexte de tensions persistantes entre le président Bassirou Diomaye Faye et l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, au sein du parti au pouvoir « Pastef », ce qui s'est répercuté sur les décisions de la Fédération sénégalaise de football.

À ce jour, aucune décision officielle n'a été annoncée, la Fédération attendant de finaliser les démarches liées à la résiliation du contrat de Pape Thiaw, ainsi que d'obtenir l'accord du ministère des Sports, avant d'annoncer le nouvel entraîneur qui dirigera l'équipe nationale lors de la prochaine étape, en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2027 et des éliminatoires de la Coupe du monde 2030.