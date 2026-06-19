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Abdelmawgood Samir

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Renard met en garde les joueurs tunisiens : « C’est la victoire demain ou le retour à la maison »

Tunisie
Tunisie vs Japon
Japon
Coupe du monde
H. Renard
E. Skhiri
Tunisie
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France

Il a pris ses fonctions il y a quelques jours

L’entraîneur français Hervé Renard, sélectionneur de l’équipe nationale tunisienne, a écarté tout autre scénario qu’une victoire contre le Japon, programmée ce dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Si nous ne croyons pas à la victoire demain, il vaudrait mieux rentrer chez nous tout de suite », a-t-il lancé lors de la conférence de presse d’avant-match, rappelant l’ampleur de la pression qui pèse sur les « Aigles de Carthage » après leur défaite initiale face à la Suède.

Il a par ailleurs laissé entendre qu’il pourrait retoucher son onze de départ, précisant que chaque joueur se tenait prêt à saisir sa chance, sans pour autant dévoiler l’identité des titulaires.

Il a refusé de s’appesantir sur les éventuelles absences chez les Samouraïs bleus, rappelant que la force du Japon réside dans sa cohésion collective et l’homogénéité de son effectif.

De son côté, le capitaine des Aigles de Carthage, Elias Al-Sakhiri, a reconnu la difficulté de la tâche face à une sélection japonaise réputée pour sa discipline tactique et son esprit collectif, mais il a affirmé que ses coéquipiers étaient prêts à livrer bataille de toutes leurs forces, rappelant que, en Coupe du monde, aucun scénario n’est écrit à l’avance.

Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Japon crest
Japon
JAP

Le capitaine n’a pas éludé sa responsabilité dans l’erreur qui a conduit au troisième but suédois, assurant qu’il n’avait qu’une option : se racheter sur le terrain.

Dimanche, les Aigles de Carthage jouent leur va-tout pour rester en lice dans la compétition après leur lourde défaite initiale contre la Suède (1-5).

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