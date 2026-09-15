Renard dévoile les coulisses des négociations avec le Sénégal et déclare : cette sélection est la numéro 1 en Afrique

Hervé Renard, actuel sélectionneur de la Côte d'Ivoire et ancien entraîneur du Maroc, a révélé les coulisses de ses échanges avec la Fédération sénégalaise de football, affirmant avoir reçu un appel des responsables, avant que le contact ne soit totalement rompu, sans qu'on l'informe de la décision de l'écarter.

Patrick Vieira s'apprête à prendre officiellement les rênes de la sélection du Sénégal, après avoir été choisi pour diriger les Lions de la Teranga. Mais il semble que le technicien français n'était pas la seule option envisagée par la Fédération sénégalaise.

Renard a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « Canal+ » : « Oui, j'ai reçu un appel de la Fédération sénégalaise », précisant que les échanges n'ont pas évolué vers une offre officielle pour endosser la responsabilité.

Une attente sans réponse

Renard a expliqué qu'il attendait un rappel de la partie sénégalaise, mais que celui-ci n'a jamais eu lieu, avant qu'il ne découvre que la Fédération s'était tournée vers une autre option.

Le technicien français a déclaré : « Personne ne m'a rien dit », en référence à la manière dont se sont terminés les échanges entre lui et la Fédération sénégalaise.

Bien que Renard n'ait pas manifesté de colère évidente face à la façon dont il a été traité, ses propos ont révélé un climat de flou dans les négociations de la Fédération sénégalaise, d'autant que son nom était évoqué pour reprendre la mission durant l'été, alors qu'il était disponible et sans attache avec une sélection.

Renard n'a pas attendu longtemps, puisqu'il a reçu au même moment une offre pour revenir à la tête de la Côte d'Ivoire, la sélection qu'il avait conduite au sacre en Coupe d'Afrique des nations en 2015.

Au sujet de sa décision de revenir chez les Éléphants, Renard a déclaré : « On tourne la page et on passe à autre chose. »

Le Maroc en tête

Interrogé sur la hiérarchie des forces dans le football africain, Renard a placé le Maroc en tête, en s'appuyant sur ses récents résultats sur la scène mondiale.

Il a affirmé : « Je pense que le Maroc est aujourd'hui la sélection numéro un en Afrique dans les compétitions internationales, et je ne crois pas que quiconque puisse le nier, surtout lorsqu'on est capable d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2022 et les quarts de finale en 2026. »

Le Maroc était devenu la première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde lors de l'édition qatarie de 2022, avant de renouveler sa présence parmi les huit meilleures sélections lors de l'édition 2026, devenant ainsi la première sélection africaine à atteindre deux fois les quarts de finale du Mondial. Son aventure lors de la dernière édition s'est terminée par une défaite face à la France sur le score de 0-2.

Renard a ajouté : « Sur la scène mondiale, le Maroc est la sélection africaine qui a livré la meilleure performance. Il a montré la voie aux autres sélections africaines. Nous devons croire dans les capacités de ces sélections, car il y a une immense qualité dans le football africain. »

Les propos de Renard revêtent une importance particulière au vu de sa grande connaissance du football marocain, puisqu'il a déjà dirigé la sélection du Maroc entre 2016 et 2019.

Un éloge du projet marocain

Renard a fondé son éloge du Maroc sur son expérience personnelle avec la sélection, après avoir passé près de trois ans et demi à la tête du staff technique et l'avoir menée à la Coupe du monde 2018 en Russie, mettant fin à une absence de vingt ans dans la compétition.

Il a déclaré : « Je connais bien le Maroc, après y avoir passé trois ans et demi. Je pense qu'ils disposent d'un système et d'une organisation au plus haut niveau, et qu'il ne leur manque rien par rapport aux meilleures sélections du monde. »

Le technicien français a souligné que l'essor du football marocain n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail de longue haleine et d'un investissement dans les infrastructures et l'organisation.

Il a précisé : « Le Maroc a bien compris les choses, et il suit une courbe ascendante. Les autres sélections africaines doivent lui emboîter le pas. Cela nécessite des budgets et des infrastructures, et l'Afrique doit poursuivre le travail dans ce sens. »

Renard est revenu à la tête de la Côte d'Ivoire en août dernier pour un second mandat, plus d'une décennie après avoir conduit la sélection au titre de la Coupe d'Afrique des nations 2015, devenant l'un des entraîneurs les plus marquants de l'histoire de la compétition continentale après avoir été sacré à deux reprises avec deux sélections différentes.

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