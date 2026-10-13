The Athletic cite, dans un récent article, plusieurs anciens membres des staffs techniques du Real, tous favorables au départ de l’une des deux superstars. Selon eux, c’est la seule façon pour le Real de lutter durablement pour les titres et de ramener le calme au sein du club, après une saison passée sans titre au cours de laquelle des joueurs en étaient même venus aux mains entre eux.

« Le problème ne sera résolu que lorsque l’un des deux, Vinicius ou Mbappé, partira », a déclaré un ancien membre du staff technique du Real de ces dernières années, qui a souhaité rester anonyme. Un autre ancien collaborateur ajoute : « Soit il y a un changement structurel, soit ils ne pourront pas progresser. »

Et de poursuivre : « Il y a énormément de talent créatif, mais il est impossible de réussir sur la durée quand on ne défend qu’à huit, et il est très difficile d’organiser l’attaque lorsque les meilleurs joueurs accélèrent constamment le jeu et cherchent les mêmes espaces. »

Vinicius Junior et Mbappé vont-ils causer la perte du Real Madrid ?

Mbappé comme Vinicius se montrent généralement peu enclins à participer au travail défensif, préférant se placer en vue de contre-attaques rapides. Le Real défend donc le plus souvent en infériorité numérique. Une situation qui avait déjà coûté cher aux Madrilènes en quarts de finale de la Ligue des champions la saison passée, face au Bayern Munich.

Prochains matchs ROM Ligue des Champions 15:00 RMA Regarder

Sur le plan humain, les deux superstars à l’ego affirmé s’entendraient toutefois plutôt bien, contrairement à ce qu’ont avancé certains médias. « Ils s’entendent bien, mais sur le terrain, ils ne parviennent pas à jouer ensemble », explique une source proche du club, citée dans l’article. « Ce n’est pas qu’ils ne s’entendent pas ou qu’ils se détestent ! » Le Brésilien et le Français se compareraient plutôt « sur tous les plans. Et quand l’un ne défend pas, l’autre ne le fait pas non plus. »

Xabi Alonso avait déjà échoué, notamment à cause des états d’âme de Vinicius. Remplacé lors du Clásico de l’an dernier, le joueur avait provoqué un scandale en insultant son entraîneur et en laissant entendre qu’il pourrait partir. Le vestiaire madrilène aurait par ailleurs été profondément divisé entre partisans et adversaires d’Alonso.

La séparation avait été spectaculaire, après seulement un peu plus de six mois. Mais rien n’a changé sous les ordres d’Alvaro Arbeloa, successeur d’Alonso. Au contraire : vers la fin de la saison, une altercation physique entre Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni a fait les gros titres. À son issue, Valverde a dû être hospitalisé pour un traumatisme crânien.

José Mourinho peut-il maîtriser Vinicius et Mbappé ?

Le Real a terminé sans titre et a notamment réagi en rappelant José Mourinho au poste d’entraîneur. Le technicien portugais emblématique est censé maîtriser les ego des stars madrilènes. Mais sous sa direction aussi, Vinicius et Mbappé font des vagues à Madrid.

L’Equipe rapportait récemment que le comportement de Mbappé depuis sa blessure lors du premier match de Ligue des nations à Madrid passait mal. En interne, certains auraient le sentiment que Mbappé fait passer ses intérêts personnels avant les objectifs du club. Remporter le Ballon d’Or serait ainsi plus important pour lui que la réussite de l’équipe.

« Après plus de deux ans, on a l’impression qu’il n’a toujours pas compris comment fonctionnent le Real et son environnement, ni comment il faut s’y comporter », confie une source interne anonyme citée par L’Equipe. « Il est très mal conseillé et, en matière d’image, cela nuit à tout le monde : à lui comme au club. »

Getty Images

Mbappé froisse José Mourinho avec une sortie à vélo

L’international français s’était blessé lors de la victoire de la France contre la Turquie (1-0), subissant une distension de la capsule postérieure du genou gauche. Il était depuis en rééducation. Plusieurs de ses actes ont toutefois suscité l’étonnement.

D’une part, il a été photographié lors d’une sortie en boîte de nuit à Paris. D’autre part, il a même ostensiblement passé outre une interdiction de Mourinho.

« Malheureusement, un footballeur ne peut pas faire de vélo. Même s’il le fait dans le dos du club. Son contrat m’est égal : je regarde avec quel sérieux le joueur prend son travail », expliquait récemment Mourinho dans un podcast. Une chute pourrait amener un joueur à manquer plusieurs matches, voire à se blesser gravement. « Peut-être que tu n’auras qu’une contusion, mais cette contusion t’empêchera d’être au meilleur de ta forme », poursuivait l’entraîneur du Real.

Et qu’a fait Mbappé ? Il a publié sur Instagram une photo le montrant lors d’une sortie à vélo en Suisse.

Getty Images

Vinicius Junior provoque un nouveau scandale au Real Madrid

Dans le même temps, Vinicius a de nouveau fait beaucoup parler de lui pour son comportement discutable. Le week-end dernier, son but du 2-0 contre le FC Villarreal a été annulé à juste titre. Le Brésilien a reçu à la place un carton rouge direct pour un geste violent révélé par la VAR. Vinicius avait clairement tiré son adversaire Nathan Saliba par les cheveux, en tirant ainsi un avantage.

Vinicius n’a absolument pas accepté cette décision : il a insulté l’arbitre et s’est avancé vers lui de manière insistante. Il aurait également bousculé un employé de la Liga sur le chemin des vestiaires. Le Brésilien devrait donc écoper d’au moins deux matches de suspension de la part de la Ligue et manquer ainsi le Clásico du 25 octobre.

Mourinho a d’ailleurs évité la conférence de presse après le match contre Villarreal et le scandale provoqué par Vini, afin de ne pas risquer lui-même une suspension à cause de ses éventuelles déclarations. « Je veux », a-t-il fait savoir selon le journal Mundo Deportivo, « être là contre Séville et le Barça. » Puisque Vinicius, lui, sera absent.

Getty Images



