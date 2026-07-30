



« Le fait que nous n’ayons pas réussi à ramener le trophée à la maison est une immense déception. Ce n’est pas ainsi que nous avions imaginé l’issue de cette Coupe du monde au début du tournoi », a écrit Olise. La France a d’abord traversé la Coupe du monde de manière impressionnante, mais a échoué en demi-finale face à l’Espagne, future championne du monde.

Indépendamment du parcours sportif de l’équipe, Olise est « fier d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde ». Le phénomène de 24 ans a totalisé sept passes décisives et a ainsi dépassé le précédent record de Pelé lors du Mondial 1970 (six).

Pour conclure, Olise a remercié le sélectionneur sortant Didier Deschamps : « Pour m’avoir permis ma première convocation en équipe nationale et pour avoir cru en moi même dans les moments les plus difficiles. Je vous en serai toujours reconnaissant et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir, quelle que soit la voie que vous choisirez. » À l’heure actuelle, l’avenir de Deschamps n’est pas encore clarifié, Zinedine Zidane, icône du football français, prenant sa succession au poste de sélectionneur.

Michael Olise ne s’exprime pas sur le Bayern

Dans sa déclaration, Olise n’a en revanche pas dit un mot sur le Bayern ni sur les rumeurs persistantes selon lesquelles il viserait un transfert au Real Madrid. Ces derniers jours, tous les dirigeants munichois ont souligné qu’une vente d’Olise cet été était exclue. Son contrat court encore jusqu’en 2029 et doit être prolongé.

Actuellement, Olise profite de ses vacances prolongées après la Coupe du monde. Comme les autres demi-finalistes Dayot Upamecano et Harry Kane, il ne reprendra lui aussi l’entraînement collectif qu’après la tournée asiatique.