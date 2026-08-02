Remerciements, avertissement et indifférence : le Real Madrid réagit à la décision de la FIFA

Le Real Madrid a publié un communiqué pour réagir à la décision de la Fédération internationale de revenir sur sa proposition de vendre une partie des droits commerciaux des compétitions de la FIFA, en particulier la Coupe du monde.

Dans son communiqué, publié sur son site officiel, le club madrilène a indiqué qu'il saluait la décision de la FIFA de renoncer à cette proposition, soulignant que cette démarche avait réjoui des millions de supporters à travers le monde.

Le Real Madrid a exprimé sa profonde gratitude à l'ensemble des confédérations continentales et des fédérations nationales qui se sont fermement opposées à la proposition de la FIFA, faisant remarquer : « Le football international et la Coupe du monde représentent, avant tout, des événements d'intérêt général et constituent un héritage qui appartient aux nations, aux supporters et à la société tout entière. C'est pourquoi ils ne devraient jamais être traités comme de simples actifs financiers que l'on peut commercialiser pour générer des profits au bénéfice d'un groupe restreint. »

Le club merengue a rappelé que les clubs sont le fondement sur lequel repose le football des sélections nationales et la Coupe du monde : ce sont eux qui découvrent les joueurs, les forment et les développent, avant de les mettre à la disposition des sélections nationales qui disputent ces grands tournois.

Le Real Madrid a précisé qu'il s'opposait fermement à toute tentative de vendre les revenus commerciaux futurs des compétitions sans en assumer une quelconque part des coûts ou des risques qui y sont liés.

Le club a affirmé : « Toute initiative visant à s'approprier les revenus futurs du football sans en assumer les responsabilités qui en découlent est inacceptable et ne devrait plus jamais être proposée, sous quelque forme que ce soit. »

Le club ajoute que c'est ce même principe qu'il a défendu sur le plan national. Le Real Madrid s'était en effet déjà opposé et avait refusé de participer à l'accord conclu par la Ligue espagnole, qui engageait un pourcentage des revenus futurs des droits de retransmission télévisée des clubs pour une durée de 50 ans, en contrepartie de l'entrée du fonds d'investissement privé CVC.

Dans son communiqué, le Real Madrid s'est contenté de saluer la décision de la FIFA, s'abstenant dans le même temps de remercier Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour la décision de renoncer à cette proposition controversée.