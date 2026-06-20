À l'instar de Jort van der Sande (30 ans), Remco Balk (25 ans) va également rejoindre Bali United, selon Voetbal International. L'entraîneur principal Johnny Jansen recrute ainsi deux attaquants du SC Cambuur en peu de temps.

Son contrat à Leeuwarden arrivant à échéance, Bali United peut ainsi recruter gratuitement cet ailier ultra-rapide.

Après le week-end, l’attaquant prendra la direction de l’Indonésie pour finaliser les dernières formalités. Pour un footballeur néerlandais en fin de carrière, c’est un transfert de rêve.

Le club indonésien compte déjà plusieurs autres Néerlandais dans son effectif, dont Mike Hauptemeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, Thijmen Goppel et Jens Raven.

Balk a été un joueur clé de Cambuur la saison dernière, mais il privilégie un départ à l’étranger plutôt que de rester en Eredivisie.

Au total, Balk a disputé 149 matchs officiels sous les couleurs de Cambuur, inscrivant 34 buts et délivrant 19 passes décisives.