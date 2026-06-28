Remarque cynique sur le parcours de l'Argentine en Coupe du monde : « Elle n'est absolument pas favorisée »

La phase de groupes de la Coupe du monde s’est achevée, ouvrant la voie aux phases à élimination directe de la compétition. Lors de l’émission « NOS WK Ontbijt », le programme a été passé en revue, en particulier la trajectoire de l’Argentine.

Le présentateur Henry Schut s’est immédiatement penché sur le champion du monde en titre. Au premier tour à élimination directe, l’équipe de Lionel Scaloni défiera le Cap-Vert. En cas de succès, elle retrouvera en huitièmes de finale le vainqueur de la rencontre Australie-Égypte.

En cas de nouvelle victoire, l’Albiceleste accédera aux quarts de finale, où elle défiera le vainqueur de Suisse – Algérie ou Colombie – Ghana pour un ticket en demi-finale.

« Au final, je m’attends à ce qu’ils affrontent la Colombie », a déclaré Leonne Stentler, pour qui les « Cafeteros » pourraient s’avérer un adversaire coriace. « Lors des qualifications, l’Argentine a perdu contre eux et a fait match nul. Ce sont en fait les seuls obstacles à surmonter. »

Schut n’est pas impressionné par ce parcours. « On pourrait presque dire que ce ne sont en fait que deux matchs de mise en jambe », a-t-il estimé à propos des adversaires potentiels de l’Argentine. L’attention s’est ensuite portée sur le parcours de l’équipe nationale néerlandaise. « C’est un peu plus difficile. Faut-il déjà s’en faire ? », s’est interrogé Schut.

« Non, hein ? C’est tout simplement un tirage au sort très équitable », a-t-il lancé sur un ton ironique. « Tout a été tiré au sort de manière très équitable », a-t-il ajouté, provoquant le rire de Stentler. L’analyste a alors adopté la même veine. « L’Argentine n’est absolument pas favorisée dans ce tournoi », a-t-il lancé avec un clin d’œil.

Schut a toutefois relativisé le tirage. « Et si ce n’est pas le cas, il faudra quand même s’en accommoder », a-t-il conclu. Mardi soir à 3 h, les Pays-Bas affronteront le Maroc en huitièmes de finale. En cas de victoire, ils défieront le vainqueur du match entre l’Afrique du Sud et le Canada. En quarts de finale, les Oranje pourraient éventuellement rencontrer la France ou l’Allemagne. Sur le papier, cette partie du tableau s’annonce difficile.