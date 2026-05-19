Outre Raheem Sterling, les attaquants Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda et Gonçalo Borges devraient très certainement quitter le Feyenoord, selon une information publiée mardi par l'Algemeen Dagblad. C'est notamment sur ce dernier que le club de Rotterdam semble devoir subir une perte financière considérable.

Seuls les jeunes talents Shaqueel van Persie et Leo Sauer sont assurés de rester dans l’effectif pour la saison à venir.

Le club espère encore tirer profit des excellentes performances d’Hadj Moussa et Ueda, dont la valeur marchande pourrait continuer de grimper pendant la Coupe du monde.

Tout comme Sterling, Borges n’a pas été à la hauteur et s’apprête à partir par la petite porte. « Même dimanche à Zwolle, Borges n’est pas sorti du banc. Le Feyenoord doit se préparer à une perte financière par rapport aux 11 millions d’euros déboursés. »

Casper Tengstedt, Gaoussou Diarra et Aymen Sliti abordent, eux, un été incertain : le club n’a pas encore tranché sur leur avenir.

Joueurs prêtés

Selon l’observateur du club Mikos Gouka, Gjivai Zechiël, auteur d’une bonne saison au FC Utrecht, est le seul joueur de retour de prêt à disposer d’une véritable chance de s’imposer. Jan Plug et Jaden Slory pourraient être à nouveau prêtés.

Plamen Andreev, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Calvin Stengs, Luka Ivanusec et Stéphano Carrillo ne rentrent pas dans les plans futurs du club.