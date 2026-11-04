Rejoindra-t-il Paris ? Ibrahim Maza ouvre la porte aux spéculations sur son avenir avec des déclarations retentissantes

La star algérienne Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, a révélé son souhait de porter à l'avenir le maillot du Paris Saint-Germain, affirmant que rejoindre le club français représentait un rêve pour lui, compte tenu du statut considérable dont il jouit parmi les clubs de football mondiaux, et ce dans un contexte de rumeurs évoquant l'intérêt de Paris pour s'attacher ses services.

Maza a déclaré, dans un entretien accordé à la chaîne « Sky Allemagne » : « Évidemment, ce serait un immense rêve de jouer un jour pour un club aussi prestigieux. Je pense que nous sommes tous conscients de la grandeur du Paris Saint-Germain, c'est l'un des meilleurs clubs au monde, aux côtés du Real Madrid, de Barcelone et d'Arsenal. »

Le joueur algérien a ajouté, selon les propos rapportés par la chaîne « Foot Mercato » : « Jouer pour un club comme celui-ci est un objectif que je poursuis, comme c'est le cas pour de nombreux footballeurs », en référence claire à son ambition de rejoindre à l'avenir l'un des géants du continent européen, ce qui pourrait susciter l'intérêt de la direction du Paris Saint-Germain, malgré l'absence de démarches officielles annoncées pour le recruter jusqu'à présent.

Les déclarations de Maza interviennent au moment où circulent des informations faisant état de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour un éventuel transfert, puisque des rapports de presse allemands ont indiqué que le club français surveillait le joueur du Bayer Leverkusen, considéré comme l'un des talents prometteurs capables d'apporter un plus offensif à l'équipe au cours des prochaines années.

Mais cet intérêt ne s'est pas encore traduit par des négociations, des rapports de presse ayant indiqué, selon la chaîne « RMC », que le Paris Saint-Germain n'avait pas l'intention d'entamer des négociations pour recruter le joueur âgé de 20 ans, dont la valeur marchande est estimée à environ 50 millions d'euros selon le site « Transfermarkt ».

Le Bayer Leverkusen ne semble pas disposé à se séparer de Maza dans un avenir proche ; la direction du club allemand cherche au contraire à prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'en 2030, après qu'il a affiché un niveau remarquable lui ayant valu une place importante au sein de l'équipe, au point que certains commencent à le considérer comme un possible successeur de Florian Wirtz, l'actuelle star de Liverpool.

En parallèle, le Paris Saint-Germain cherche des options offensives pour renforcer son effectif, en particulier avec l'absence de longue durée de Khvicha Kvaratskhelia en raison d'une rupture des ligaments croisés, mais la direction du club ne semble pas enthousiaste à l'idée de conclure un transfert de remplacement lors du prochain mercato hivernal.

Luis Enrique, l'entraîneur de l'équipe parisienne, avait affirmé dans des déclarations à la presse que l'absence de joueurs pour cause de blessures n'impliquait pas nécessairement le recrutement de nouveaux éléments, expliquant : « Non, pas forcément. L'absence de blessures ne signifie pas forcément recruter de nouveaux joueurs. En début de saison, j'ai dit que nous étions capables de faire face à tout, même en cas de blessures graves, mais nous restons ouverts aux opportunités qui se présentent. »

Le nom du Paris Saint-Germain a également été associé au jeune Français Eli Junior Kroupi, l'attaquant de Bournemouth âgé de 20 ans, après que des rapports anglais ont fait état d'un regain d'intérêt du club pour le recruter. Maza et Kroupi figurent ainsi parmi les noms évoqués dans les rapports liés aux options du club français, malgré l'absence d'indices d'une démarche officielle pour conclure l'un ou l'autre de ces transferts.